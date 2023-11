Saprissa califica de temeraria denuncia de Freddy Góndola por insultos racistas

Freddy Góndola fue el primero en denunciar supuestos insultos racistas de Mariano Torres y Alajuelense respaldó a su jugador, mientras que la Unafut confirmó que los actos quedaron registrados en los informes del árbitro y del comisario. Sin embargo, faltaba la versión de Saprissa y en especial de Mariano Torres.

Los morados finalmente se manifestaron este domingo por la noche y en un comunicado de prensa calificaron de temeraria la denuncia de Góndola.

Saprissa realizó un comunicado en el que niega que Mariano Torres realizara algún tipo de insulto racista contra el atacante de Alajuelense, Freddy Góndola. (Saprissa)

Torres también externó su versión ante la opinión pública y negó rotundamente lo que manifestó Freddy

“No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido, ni seré racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando, sin pruebas ni testigos”, dijo categóricamente el capitán del Monstruo.

El conjunto tibaseño expuso que apoyará a su futbolista en todas las instancias necesarias. En el club llegaron a esta conclusión, luego de realizar una investigación interna, según señalaron.

Para la S, los jugadores cercanos afirmaron no haber escuchado ningún insulto racista, luego de que Góndola marcara el primer gol, en la final del Torneo de Copa que se terminaron llevando los rojinegros (2 a 0).

Freddy denunció que: “Yo fui el primero que apoyé Javon (East). Negro mono, no me puede decir (Mariano Torres)”.

El canalero hasta se sentó unos segundos en la gramilla, como señal de protesta y se negaba a jugar más. Sus compañeros lo tranquilizaron y lo convencieron de seguir.

Toda esta situación se generó tras el tanto del panameño. El atacante canalero celebró efusivamente su anotación y tras concretar, pasó cerca del capitań tibaseño. En las tomas de FUTV se observó cómo el líder de Saprissa le dice algo a Góndola, sin embargo, fue imposible descifrar exactamente lo que le manifestó.

Tocará esperar las medidas que toma el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol y si abre una investigación sobre este caso.