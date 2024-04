Figura de Puntarenas FC se llena de lágrimas al ser excluido del equipo

Aunque al torneo nacional le restan siete fechas y Puntarenas F. C. se está jugando la permanencia en la máxima categoría, su capitán en los últimos tres años, Asdrúbal Gibbons, está sumido en la tristeza y la frustración ante el anuncio de que en el plantel porteño no lo quieren, aunque le respetarán su contrato (hasta final de torneo).

Gibbons no esconde que ha pasado noches complejas desde el martes anterior, cuando le comunicaron que no lo querían más. Sobre todo porque le tiene un cariño profundo al plantel naranja. Desde que supo que no continuaría en la Perla del Pacífico, por la mente del zaguero pasaron sus goles en el Ascenso, también partidos trascendentales ante cuadros grandes y la imagen que más lo marcó: levantar junto a Kevin Sancho el cetro de la segunda división en 2022.

Las lágrimas recorrieron el rostro del capitán y, además, con voz quebrada confesó que la forma en que se ha dado la situación lo tiene muy golpeado.

“Fue un bajonazo, porque no esperaba tan desafortunada noticia. Hay un gran aprecio; yo quería salir por la puerta del frente de Puntarenas, pero sentí que me tiraron por la puerta de atrás y con una cobija en la cabeza para que nadie me viera”, describió.

Asdrúbal Gibbons celebró como uno de los capitanes de Puntarenas F.C. el ascenso a la Primera División en 2022.

Gibbons, junto con Pablo Herrera y Keyder Bernard, recibieron la notificación de parte de la institución porteña de que no serían tomados más en cuenta, aunque se les respetaría su pago y condiciones de contrato.

“En los clubes tocan a los menos responsables. Los responsables somos los jugadores; el entrenador puede ser bueno o malo, pero el jugador es el que rinde en la cancha. Hay entrenadores buenos y el equipo no rinde, también hay técnicos malos y el equipo vuela, pero algo curioso es que nunca separan a los que juegan; la mayoría de las veces es a los entrenadores o a los jugadores que no juegan. No me siento responsable del mal torneo que estamos pasando; yo no lo considero así”, puntualizó.

Asdrúbal externó que para él sí fue impactante vivir una salida como la que afronta, porque aunque finalizaba contrato en el cierre de este torneo, todavía hace 15 días él tuvo una conversación con Douglas Sequeira, técnico del PFC, quien, según el futbolista, le dijo que era una pieza importante.

“Me dijo que era un pilar importante para el equipo. Yo, como estaba jugando poco, lo que quería decirle es que si no me iba a ocupar en cancha pues que yo lo entendía, pero que me lo dijera directamente. Si querían que fuera capitán fuera de la cancha, yo no tenía problema en cumplir esa función”, detalló.

Al ver que su futuro estaba lejos del Lito Pérez, Asdrúbal empezó a recordar todos los buenos momentos que pasó por tres años como pilar puntarenense.

El jugador revivió una y otra vez su andadura por el Paseo de los Turistas, lugar en el que el cariño de la afición se hizo notorio en el pasado y las muestras se siguen dando.

“Vea, para mí ha sido complicad, porque imagínese que cuando ascendimos yo me iba caminando por todo el Paseo y ahí las señoras que vendían su vigorón, los señores de los churchill y los de los ceviches me paraban y me decían: ‘muchas gracias por devolver el equipo a Primera. Nos levantó económicamente’... Ahora esta semana fui otra vez a caminar y la gente me ofrecía los copos, los vigorones y me decían: ‘aunque ya se va, muchas gracias. Tome esto, usted se lo merece’”, dio a conocer.

A sus 35 años y afectado anímicamente, Gibbons fue enfático en que no piensa en el retiro.

“De hecho, mi futuro es estar en Primera División; puedo dar todavía. Quiero año y medio más y luego jugar seis meses en Segunda para romper un récord y retirarme: me faltan cuatro goles para ser el defensa más goleador de la Liga de Ascenso. El primero tiene 49 y quiero esos cuatro goles para quedar en la historia”, finalizó.

El zaguero porteño revela que desde enero tiene sobre la mesa el interés de dos equipos de la máxima categoría y ahora esto se reactivó, por lo que todo hace indicar que seguirá en la división de honor para el segundo semestre de 2024.