Rodrigo Arias a Chaves: Está llevando nuestra democracia al despeñadero

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, le dijo al mandatario Rodrigo Chaves que su “constante e innecesario discurso confrontativo”, contra toda persona o institución que no comparta su visión, “no hace más que acercar a nuestra democracia hacia el despeñadero”.

Además, le advirtió de que el país tiene numerosos problemas que atender. “Datos matan mentiras. Los datos nacionales señalan, con un doloroso dedo de reproche, una inmisericorde ausencia de prioridad social en las políticas económicas de su gobierno”, lamentó el congresista.

Le agregó que es tan dramática la situación que, de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) “que usted menciona, hoy somos vergonzosamente el primer país dentro de dicha organización con el mayor nivel de su población en pobreza y con la mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos”.

“Datos matan mentiras” fue una frase que Chaves usó constantemente en su discurso, para señalar los números registrados en su gobierno.

Arias llama a Chaves a rectificar

En su réplica al segundo discurso anual del gobernante, Arias cuestionó que la Presidencia mantenga la confrontación contra la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República.

“Este parlamento no permitirá que nadie socave nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Por eso le digo, señor presidente, ¡rectifique! Tener diferencias de visiones es solo natural, pero lo que no es costarricense es dejar que nuestras diferencias nos impidan acercarnos a una ruta de entendimiento”, dijo el jerarca del Congreso.

El diputado respondió a la lista de ataques desplegados por Chaves en su discurso anual. Arias le solicitó al presidente anteponer el bienestar del país por encima de todo, y le advirtió de que la nación se arriesga a naufragar.

“Le repito, señor presidente, esta nave, así, no llega a puerto. Usted ha sido el capitán designado por el voto popular y es su responsabilidad dejarnos más cerca de nuestros sueños de bienestar. Por eso, no está fuera de lugar entender que la barca en que todos navegamos se encuentra en alta mar. Arriesgamos naufragar si no se gobierna con brújula y la proa avante. Sembramos esperanzas o cosecharemos tempestades”, le dijo.

Acusa a Chaves de buscar venganza con el referéndum

El legislador también señaló que el referéndum que pretende realizar el gobierno se aleja de los fines consagrados dentro de la Constitución Política e incumple con los principios democráticos para los que fue creada la figura, por lo que no encontrará buen rumbo dentro del Congreso.

Arias acusó a Chaves de querer utilizar el referéndum como un mecanismo “caprichoso y vengativo” para ir contra los Poderes de la República y quienes lo contradicen.

“Soy la única persona presente en este salón que ha negociado de forma exitosa con la Asamblea Legislativa la llamada a una consulta popular. En abril del 2007, indiqué mi satisfacción de que el Parlamento aprobara su convocatoria porque aquello reforzaba la institucionalidad desde los poderes de la República.

“El uso del referendo debe hacerse según lo dispuesto en nuestra Constitución, en la ley y bajo el espíritu democrático bajo el cual fue creado. Sin embargo, procurar el uso del referendo como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir en contra de los poderes de la República y contra nuestra institucionalidad es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso”, expresó.

Clama por inversión social tras abandono del Gobierno

Uno de los pedidos que efectuó el presidente del parlamento a su homólogo del Ejecutivo fue la necesidad de retomar la inversión social para frenar el aumento de algunas de las crisis que vive el país en temas de educación, pobreza, y seguridad. Arias expresó su “enorme preocupación” por el estado del país, el cual catalogó como “deteriorado”.

“El informe Estado de la Nación ha venido señalando la creciente desconexión entre crecimiento económico y bienestar social, sobre todo entre los más vulnerables. Así no somos nosotros, así no queremos ser nosotros. Va en contra de todo lo más sagrado del costarricense, la cohesión social fundada en la solidaridad.

Respecto al sector educación, el líder del Congreso manifestó alarma ante los recortes que el gobierno ha realizado a la partida destinada a programas clave como Avancemos, que permite a jóvenes de bajos recursos y en vulnerabilidad acceder a recursos económicos que les permitan mantenerse dentro del sistema de educación pública.

“Programas clave como Avancemos han sufrido el impacto de los recortes. Datos de IMAS nos dicen que, el año pasado, recibieron apoyo de Avancemos menos de 300.000 estudiantes, cuando en el 2022, se apoyó a casi 400.000. En pocos años, esa estadística nos explotará en la cara.

“Casi 100.000 jóvenes menos apoyados, para que estudien, harán más inseguras nuestras calles. Señor presidente, no tenemos que repetir y volver a repetir la importancia de la educación para el desarrollo nacional, para la economía del país, para la formación cívica de las personas, para la incorporación productiva de la gente a la vida nacional”, agregó.

Advirtió, además, que cada vez menos costarricenses tienen techo digno y le dijo que cayó el número de viviendas construidas. “Mientras en el 2019 se beneficiaron casi 13.000 familias, en el 2023, tan solo se llegó a una cifra cercana a las 8.000 viviendas. Es un descenso en picada hacia el precarismo donde el crimen y el narcotráfico encuentran el mejor terreno de cultivo”.

Mostró preocupación, también, por las 30.000 personas que hacen lista de espera para obtener una pensión del Régimen no Contributivo y agregó que si no se hace nada, la pobreza total y extrema en la vez se cuadruplicará hacia la mitad del siglo.