El recio zaguero goleador del Puntarenas FC se rinde ante los ‘cachetes’ de su hija

Con 35 años de edad, el defensor Asdrúbal Gibbons es sinónimo de fortaleza y seguridad en la parte baja del Puntarenas FC. Junto al limonense, Jemark Hernández, forma una dupla difícil de superar por las ofensivas rivales, en el actual Torneo de Apertura 2022.

Además Gibbons, quien es oriundo de Siquirres, es el goleador del conjunto arenero con seis anotaciones. Dos menos que el paraguayo Ferrnando Lesme, del Municipal Grecia, quien comanda la tabla de clasificaciones con ocho dianas.

Asdrúbal aseguró que hoy vive uno de sus mejores momentos en la máxima categoría, al jugar los 17 compromisos del Apertura 2022 con el PFC, al ser su máximo ariete y disputar la semifinal ante el Herediano, cuyo partido de vuelta será este sábado a las 8 p. m. en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, luego de igualar 0-0 en el primer cotejo.

Los amigos vendedores de mangos en un barrio peligroso de Puntarenas cumplen su sueño de infancia en el PFC

“Ls verdad para nadie es un secreto y no es para vanagloriarme, que he hecho un buen torneo. La continuidad en la cancha y la madurez han sido fundamentales. Estuve en equipos de Primera, pero no tuve tanta regularidad como ahora. No salí ni un segundo y más bien me enojo cuando el profe me saca en el colectivo para descansarme”, manifestó Gibbons.

“Estoy contentísimo aquí en Puntarenas, me han acogido de la mejor manera. Cuando camino por el Paseo de los Turistas los jóvenes me saludan y me piden autógrafos, mientras los niños que juegan en la playa me dicen que ellos ahora celebran los goles como lo hago yo y eso la verdad me llena de orgullo y me motiva para seguir trabajando fuerte”, admitió.

Ariete familiar Copiado!

Pero la gran motivación para anotar y ser protagonista en el campeonato es su familia. Su esposa Cristina y su hija Nayara son el motor de su vida y el motivo no solo para dar lo mejor en la cancha, sino además para superarse y seguir marcando goles.

Lateral de Puntarenas FC a quien Jeaustin Campos no le dio chance es sensación del torneo

“Desde que estoy en la Liga de Ascenso he anotado bastantes goles, la mayoría de penal. Con Jicaral en una temporada marqué 14 goles, incluso estuve liderando el torneo con (Álvaro) Saborío y la temporada anterior marqué 18, por lo que siempre me fue bien. No obstante, lo esencial para mí siempre será dar seguridad a la defensa y los goles son fruto del trabajo de equipo”, admitió Gibbons..

“Sumo seis goles en el actual torneo, tres han sido de penal y tres de cabeza, gracias al apoyo de los compañeros. Es cierto que es un plus para cualquier jugador que su nombre aparezca en la tabla de goleo, más uno siendo defensa, pero en mi caso, trabajo en pro del PFC y mi labor es en zona defensiva, y el resto es por añadidura”, añadió.

El zaguero, quen militó en la Primera División con AS Puma y Pérez Zeledón y ahora el PFC, se siente muy orgulloso de su entorno familiar, con quienes comparte la aventura en la Perla del Pacífico y son su apoyo incondicional.

El ‘carajillo’ que viajó 300 kilómetros a sus 16 años para ser futbolista es la revelación del Puntarenas FC

“Una de mis motivaciones y mi mayor plus, es mi familia. Hace tres años fui papá y la celebración de mis goles es en honor a mi hija. Cuando estaba recién nacida era muy cachetona y yo le decía la cachetes. Por eso cuando anoto un gol inflo los cachetes en honor a ella. Es mi inspiración y pocos sabían el motivo de mi celebración”, comentó Gibbons.

“Con mi esposa e hija vivimos los momentos más importantes en mi carrera deportiva. Aquí en Puntarenas el ambiente es increíble. En la celebración del campeonato ellas estaban a mi lado. Recuerdo que cuando encendieron las bengalas yo me sentía como en una celebración en España, como del Real Madrid o el Barcelona, fue algo inolvidable y estuvimos juntos”, relató.

De momento el espigado defensor tiene contrato con los chuchequeros y su objetivo es seguir colaborando para que el plantel siga avanzando en el campeonato.

“Es cierto que no soy un chamaco, tengo 35 años y a esa edad a los jugadores nos dicen viejos, pero no importa, los viejitos a veces corremos y metemos más que los chamacos. Aún me quedan algunos años y me siento muy tranquilo en el Puntarenas FC. Estoy muy contento aquí. Al igual que mi familia porque este equipo es diferente y nos sentimos muy cómodos”, sentenció Gibbons.