El ‘carajillo’ que viajó 300 kilómetros a sus 16 años para ser futbolista es la revelación del Puntarenas FC

Anthony Hernandez (derecha) celebra junto a Yoserth Hernández, el tercer gol del Puntarenas FC ante el Cartaginés. (Mayela Lopez; Mayela López)

Su andanza en el fútbol nacional empezó lejos de casa, a más de 300 kilómetros del hogar. Anthony Hernández recibió una oferta para jugar con el equipo de Puerto Golfito en la Liga de Ascenso, cuando solo tenía 16 años y cursaba el tercer año en el Colegio de Chacarita.

“Me ofrecieron plata”, recordó un sincero Hernández con una pícara sonrisa, quien hoy con 20 años es una de las revelaciones del Puntarenas FC. Su equipo es líder del Grupo B del Torneo de Apertura, luego de dos victorias ante San Carlos (3-0) y de visita ante el Cartaginés (1-3), a punto de enfrentar al Deportivo Saprissa, este fin de semana, en la Cueva de Tibás.

Había probado suerte en las ligas menores del PFC y Carmelita y su deseo era ser futbolista, por lo que después de conversar con su familia decidió tomar rumbo a la Zona Sur y dejar atrás el “cole” y a su barrio, Pueblo Redondo en el 20 de Noviembre, en Chacarita, Puntarenas, para aventurarse de la mano del técnico uruguayo Alejandro Larrea, exasistente técnico de Óscar Macho Ramírez en la Selección Nacional.

En Golfito tomó experiencia, pero, pese a diferentes ofertas en la Segunda División, como el hijo pródigo regresó a Puntarenas, donde se ha convertido en una de las gratas sorpresas del plantel arenero.

Luego de ser campeón de la Liga de Ascenso e incluso con la categoría Sub 20, con el PFC, Anthony recibió la oportunidad de debutar en la máxima categoría bajo el mando del técnico Alexander Vargas, quien le dio la titularidad en los dos primeros compromisos del torneo. Y él la aprovechó destacando con su gambeta, velocidad y desequilibrio, así como sus buenos desplazamientos en el frente del ataque.

“Sinceramente casi no hice ligas menores. Estuve un poquito en el PFC antes de irme para Golfito, cuando era un carajillo, para jugar en Segunda. Después regresé a Puntarenas, donde ya tengo varios torneos y creo que he sido un buen fichaje para el equipo y lo mejor es que estoy cerca de mi pueblo”, comentó Hernández.

“Con Larrea me fue bien, es un buen profe, pero también extrañaba un poco a la familia y decidí regresar a Puntarenas. Por dicha el proyecto actual es bueno y logramos el ascenso a la Primera División, con un grupo muy unido, que llegó para competir y hacer las cosas bien”, reiteró.

El delantero porteño, dándose a conocer en Primera a sus 20 años, confesó estar contento con el técnico Alexander Vargas, pues desde que llegó le dio la confianza. siente orgulloso de formar un tridente plenamente porteño con Daniel Quirós y Jueguens Montenegro.

“La verdad he venido trabajando bien. Le debo agradecer al profe, porque me dio la oportunidad, la confianza y siento que le respondí. No le gusta que lancemos la pelota, le gusta que elaboremos mucho y que tengamos presión alta. Primero Dios, la idea es seguir adelante. Para eso estamos, trabajamos día con día. Estoy seguro que van a venir mejores partidos”, manifestó Hernández.

“En el pasado recibí ofertas de otros equipos de Liga de Ascenso, incluso de Guanacasteca y el Guadalupe de Paté Centeno, pero yo quería volver a jugar en Puntarenas, con el equipo de la provincia, donde tengo buenos amigos y había un buen proyecto”.

Medirse al Saprissa en la próxima fecha es uno de los retos que tendrá el cuadro porteño y que también motiva al delantero puntarenense.

“Somos el campeón de Segunda, no somos cualquier equipo y venimos a competir. Le dimos gracias a Dios por el triunfo ante San Carlos y Cartaginés, pero ahora viene una prueba diferente. Nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más grandes del país. No vamos a regalar nada, queremos ir a jugar, a demostrar de lo que estamos hechos”, advirtió Hernández.

Gol de área a área Copiado!

El excapitán del PFC, Roberto Wong, recordó los primeros pasos del delantero de Chacarita y afirmó que siempre tuvo mucho talento y condiciones para jugar al fútbol.

“Recuerdo una vez que Anthony anotó un gol con el alto rendimiento a Carmelita, en el Lito Pérez. Tomó un balón casi en el área grande nuestra y avanzó por la banda izquierda, dejando a dos rivales en el camino. Gracias a su potencia y velocidad concretó el gol con mucha seguridad”, narró Wong.

“Siempre fue un jugador muy potente y veloz. Algunas veces me tocó darle dinero para que pagara los pasajes cuando estaba en el alto rendimiento, para que viniera a entrenar junto a los hermanos Justin y Jorge Roque. En otras oportunidades llegaban en bicicleta. Siempre fueron jóvenes que escucharon consejos, y con ganas de surgir en el fútbol, por eso siempre los apoyamos”, añadió.

Por su parte, Juan Vicente Carvajal, representante del futbolista, comentó que Anthony tuvo ofertas tanto de equipos grandes como de fuera del país, pero hasta el momento prevaleció el bienestar del jugador y además acotó que Hernández es ficha de Puntarenas.

“Anthony está con nosotros desde hace dos años. Nos lo recomendaron y estamos trabajando con él. Lo importante es que en los próximos dos torneos pueda afianzarse en la Primera División para adquirir madurez y más adelante tener una negociación y una oportunidad en el extranjero. Vamos paso a paso con él y esperamos más adelante consolidar su proceso”, exclamó Carvajal.

“Él es ficha de Puntarenas, e incluso estamos trabajando en ampliar su contrato con los porteños para una futura negociación. Es un muchacho muy joven y esperamos que pueda continuar progresando para que tenga su oportunidad como legionario en las mejores condiciones”, añadió.