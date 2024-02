El niño que jugaba a ser futbolista de Alajuelense tuvo su esperado debut con la Liga

Kevin Cabezas recopiló durante las últimas horas una serie de fotografías para enmarcarlas con una fecha que atesorará por siempre: 20 de febrero de 2024. Esa fue la noche en la que hizo realidad su gran sueño de niño, al jugar de manera oficial con Liga Deportiva Alajuelense.

Miles de ideas pasaron por su mente, inclusive más que las que tuvo cuando estampó su firma con los manudos. Esperó con ansias ese momento, que no se había dado, pero finalmente ocurrió en el triunfo de la Liga por 3-2 contra Pérez Zeledón.

El estreno del poaseño de 24 años con Alajuelense se produjo en el minuto 65, al sustituir a Michael Barrantes, en el Estadio Alejandro Morera Soto, justo cuando Joel Campbell también entró al campo, como relevo de Diego Campos.

Kevin Cabezas (22) conversa con Anthony Hernández en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (MAYELA LOPEZ)

Fue un momento mágico para él y emocionante para su familia y su círculo más cercano, porque muchas veces se visualizó así, con ese uniforme de franjas rojas y negras.

Kevin Cabezas tenía claro que eso podía quedarse en un sueño, en un anhelo, en una ilusión, pero él se encargó de que fuera realidad. Para que esto ocurriera, tuvo que esperar y poner a prueba la paciencia, una virtud que nunca puede faltar en el fútbol.

Durante los minutos que jugó, el volante que se caracteriza por una pegada fuerte de media distancia trató de hacer lo mejor que pudo, combatiendo internamente con los nervios y la ansiedad. Su intención era aprovechar la oportunidad y motivarse para ir en busca de más.

A veces, le parece mentira el presente que vive, ya que su historia es muy particular. Aunque se destacó en el torneo anterior con Liberia, era apenas su estreno en la Primera División. Antes de eso, había jugado en la Liga de Ascenso.

El hecho de que Alajuelense se fijara en él resultaba un incentivo para el jugador que, de niño, se visualizaba en donde se encuentra ahora, sin tener claro si su sueño se haría realidad.

“Tenía la costumbre de que, en el Día del Trabajador en la escuela, le pedía a mi mamá que quería ir de jugador de fútbol y siempre iba con el uniforme de la Liga, porque era lo que me inculcaron desde pequeño, tanto mi padre como mi madre y toda mi familia”, expresó Kevin Cabezas.

Él jugaba a ser futbolista manudo y hay evidencias de eso, con fotografías del volante vestido de rojinegro cuando era niño.

Cuando Alajuelense lo presentó oficialmente como uno de sus refuerzos, él no se cambiaba por nadie. Contó que habían sido días muy bonitos, pero con bastante ansiedad.

“Las emociones le llegan a uno y, por momentos, uno dice: ‘Uf... estoy en Liga Deportiva Alajuelense, soy un jugador de este club’. Y es algo que te llena, que te hace sentir bien, pero a la vez te dice que no estás en cualquier equipo.

”Estás en un grande y hay que trabajar muy fuerte para cumplir, porque si no sirves, no estás, es así de fácil. Es algo muy emocionante poder vestir estos colores y espero poder retribuir la confianza que me dieron al traerme acá”, expresó Kevin Cabezas a La Nación.

Aquel chiquillo que jugaba a ser futbolista de la Liga sabía que debía trabajar duro para conseguirlo. Solo que no pensó que fuera tan rápido en su caso, ya que apenas comenzaba su historia en la Primera División.

El fútbol lo premió y lo que tanto quiso le llegó antes de lo que imaginó. Apenas se dieron los contactos, supo que era la gran oportunidad de su vida.

“Para crecer, porque cuando lo tienes todo como ocurre en el CAR y vienes a luchar por títulos, que es lo que importa, es un reto grande y yo lo asumo con mucha responsabilidad”.

Kevin Cabezas aún no puede creer que sea futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, su equipo de siempre. (Prensa Alajuelense)

De lo ocurrido en el pasado, esta Liga del presente, de la cual él forma parte, no puede cambiar nada, pero considera que el grupo sí puede construir mucho.

“El fútbol es de momentos y quienes han venido lo han hecho de buena manera; si se han dado las cosas o no, son factores que existen en las temporadas. Yo vengo a darlo todo, vengo a dejarme la vida en la cancha, es una pasión que tengo dentro.

”No cualquiera tiene este privilegio, porque venir a la Liga es algo grande y eso se tiene que construir, se tiene que dar día a día, partido a partido, y trabajando juntos podemos crear una identidad sólida que beneficie a Liga Deportiva Alajuelense”, recalcó.

Kevin Cabezas debutó con Alajuelense y ahora su compromiso es mayor, con el anhelo de seguir ganándose minutos con Andrés Carevic, en el que es el equipo de sus amores.

El próximo desafío de la Liga será un partido crucial contra Herediano, pactado para este sábado 24 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

