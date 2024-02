Afición de Alajuelense descubre al jugador que llegó como un desconocido

Cargar con las etiquetas de ser el nuevo y el desconocido no resulta ninguna novedad para Diego Campos. Así sucedió cuando fue convocado a mediados del año pasado a la Selección Nacional, y una situación idéntica se repitió cuando Liga Deportiva Alajuelense lo fichó. Ahora es cuando él verdaderamente se está mostrando.

Diego Campos es ese jugador que, siendo un adolescente, salió del país en busca de abrirse camino en el fútbol. Llegó a Estados Unidos y comenzó en una escuela en Orlando. El tico, al que pocos le seguían la pista, jugó en la Major League Soccer (MLS), en Noruega y en Suecia.

Se formó desde los 15 años en el fútbol universitario de Estados Unidos, llegó a la MLS y militó con el Chicago Fire entre 2018 y 2019. Después, se marchó al FK Jerv de la Primera División de Noruega, donde estuvo entre 2020 y 2021, disputando 47 partidos de liga (44 como estelar) y anotó 13 goles.

Diego Campos estuvo muy participativo en el ataque de Liga Deportiva Alajuelense contra Pérez Zeledón y marcó su primer gol en la máxima categoría del fútbol nacional. (MAYELA LOPEZ)

Pasó al Degerfors IF, de la Primera División de Suecia, donde actuó desde 2022. Al igual que en su equipo anterior, ahí contó con mucha regularidad, jugando 61 partidos en total, en los que marcó 13 goles y aportó 12 asistencias.

Diego Campos sentía la necesidad de vivir algo distinto, justo cuando se presentó la oportunidad de volver y afrontar un desafío que le hacía falta y quería explorar, en la Primera División de Costa Rica.

Llegó como un fichaje llamativo que despertaba mucha curiosidad porque se sabía poco de él, y por la misma situación, estaba lejos de considerarse como una de las famosas ‘bombas’ del mercado.

“Yo me fui muy joven de Costa Rica, nunca jugué en Primera División, y a la gente se le puede decir muchas cosas. Aquí podemos sentarnos a hablar por horas que aquí y que allá, pero yo estoy muy agradecido con la Liga por esta oportunidad. Es un reto personal, estoy emocionado y sepan que voy a dar todo de mí, que voy a dar el máximo por estos colores”, expresó Diego Campos el día de su presentación oficial.

Ahí mismo esbozó una pincelada de lo que podía hacer en cancha. Contó que no tiene una posición fija como tal, porque se desempeña en todo el frente de ataque. Y no tiene predilección sobre ninguna.

“He jugado por los costados, de 9, de 10, y estoy a disposición del entrenador. Él dirá dónde me toque, pero yo me siento cómodo en cualquier posición en ataque”.

Diego Campos marcó su primer gol con Alajuelense

Andrés Carevic lo ha llevado poco a poco. Durante sus primeras apariciones, no se podían sacar conclusiones, porque era muy poco tiempo en cancha como para hacer un diagnóstico.

Diego Campos registra 207 minutos con la Liga, distribuidos en ocho partidos y, de los cuales, en dos fue titular. Eso se dio de visita frente a Grecia y en el Estadio Alejandro Morera Soto ante Pérez Zeledón.

Había arrojado algunas pinceladas de su fútbol, que las dejó más claras en los últimos tres juegos, contra Grecia, Saprissa y Pérez Zeledón. Fue en el partido más reciente en el que se dejó ver más.

Michael Barrantes le entregó el balón a Carlos Mora, quien se encargó de condimentar la jugada con una importante ración de magia al servir un pase con globo incluido para Diego Campos. Él, con un remate de zurda, escribió su nombre en la lista de anotadores con Alajuelense.

“Estoy muy contento de que mi primer gol haya sido aquí en el Morera”, confesó Diego Campos con alegría, pero a la vez con serenidad.

“Desde el primer partido, había estado tranquilo. Sabía que había cosas que mejorar, eran diferentes circunstancias, pero ahora estoy muy contento por el gol y esperamos seguir por ahí”.

Aparte del gol, Diego Campos estuvo muy cerca del doblete con un trallazo que pegó en el palo. Y en este mismo partido mostró otra destreza, al cobrar un tiro de esquina. Su centro lo conectó Celso Borges y el segundo cabezazo se tradujo en la anotación de Jonathan Moya.

A nivel de aficionados, los murmullos originales se plasmaban en una pregunta: ¿Quién es ese?

Y desde la cancha, él respondió apenas tuvo una oportunidad real para generar otro tipo de reacción: ¿De dónde salió ese 11 y por qué no juega más?

Ante eso, lo evidente es que Diego Campos se desprende de las etiquetas del nuevo y desconocido.

Diego Campos es un jugador versátil para Liga Deportiva Alajuelense. Él puede desempeñarse como delantero, por el costado y hasta como creativo. (MAYELA LOPEZ)

“Eso a mí no me incomoda. Ya conocía a varios compañeros, con algunos había estado en Selección y ya que la gente no lo conozca a uno, eso no es de mayor importancia. Lo importante era el grupo, me recibieron bien y estoy muy contento. Ahí vamos, poco a poco. Claramente he venido en crecimiento y espero seguir así”.

Alajuelense se vio diferente ante los generaleños y él considera que fue porque lograron ser más contundentes, pero aún así, tienen cosas específicas por mejorar.

Los remates de media distancia se le dan bien a Diego Campos. De hecho, en Europa consiguió varios goles así. Es algo que le gusta, en la Liga lo tienen claro y cuenta con la libertad para intentarlo.

“Son goles, yo soy un jugador de ataque, así como los 9 igual practican jugadas dentro del área y los centrales practicarán los despejes, a mí me gusta practicar los remates de larga distancia”.

Es parte de su versatilidad para amoldarse a diferentes situaciones en un mismo juego. Puede desempeñarse como un 9, tirado por un costado y hasta como creativo.

Parte de eso lo exhibió en el triunfo de Alajuelense contra Pérez Zeledón. Durante el segundo tiempo, hubo varias situaciones en las que, en vez de posicionarse a la par de Jonathan Moya, tomó un rol más de 10. Eso fue un cambio, porque de arranque, se vio al lado del atacante, haciendo otros movimientos.

“Yo soy un jugador flexible. Me gusta variar y no tengo esa posición como que tengo que estar de 9 o que tengo que estar de 10. Para mí, es lo que dicte el partido”.

Alajuelense se alista para recibir a Herediano el sábado a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, un duelo que Diego Campos espera con ansias.

“Es un partido muy importante, ahora ellos están ahí arriba en el liderato, donde nosotros queremos estar, y es un partido en el que los dos equipos vamos a ‘morir’”, pronosticó el jugador ofensivo de la Liga, ese que dejó de ser un desconocido a partir del momento en el que empezó a tener más minutos para mostrarse.

