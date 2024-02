Andrés Carevic tuvo doble desahogo: ‘A mí lo que me molesta es el irrespeto’

Una frase de Jorge Valdano dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. El sentido de esas palabras podría relacionarse de manera directa con Andrés Carevic.

En lo que va de este 2024, el técnico de Liga Deportiva Alajuelense ha estado en la mira, siendo el blanco de las críticas cuando su equipo da un paso en falso.

Ante Pérez Zeledón, el cuadro rojinegro tuvo un mejor funcionamiento en el Estadio Alejandro Morera Soto, a pesar de que una vez más se vio en aprietos cuando su rival anotó primero, pero sin grandes complicaciones resolvió el escollo, con un triunfo de 3-2.

Tanto la victoria, como la manera en la que jugó Alajuelense fue una especie de desahogo para Andrés Carevic, quien ante una pregunta durante la rueda de prensa posterior al partido se liberó y dijo algo que se tenía guardado.

- En este inicio de año, se ha visto que algunos medios de comunicación y algunos aficionados se meten con la persona, más allá del entrenador. ¿Usted cómo se siente con lo que ha pasado en estos dos meses?

- El que está en el fútbol sabe las situaciones… en lo personal me parece injusto en algunos detalles. La verdad es que siempre se va a aceptar esa parte, las opiniones, los puntos de vista. Lo que me molesta es el irrespeto, que le falten el respeto no solo a mi persona, sino a mis colegas o jugadores. Eso es lo que a veces no me gusta, pero sabemos que es fútbol y es parte del ambiente del fútbol.

“La verdad es que estoy trabajando como siempre, me enfoco en mi trabajo, es parte del fútbol, pero el año arrancó bien, trabajando bien, peleando la punta del campeonato, independientemente de que en otros partidos podíamos haberlo hecho mucho mejor.

“Llevamos nueve fechas y todavía falta mucho torneo, así que de igual manera siempre le agradezco a la gente, porque siempre nos apoyan y siempre vamos a trabajar duro para tratar de jugar bien y ganar. Es parte del fútbol y a seguir adelante, trabajando”.

- En este último partido no se sintió un ambiente tan tenso, de tanta presión. ¿Cómo vivió eso? Porque en los juegos anteriores sí había estado pesado.

- Es lógico que a veces la gente quiera ganar por más goles y ganar todos los partidos, como nosotros. Eso siempre lo vamos a respetar y estamos muy agradecidos con quienes vinieron a apoyarnos. Lo importante es que el equipo tuvo un muy buen funcionamiento y eso es bueno para nosotros, además de haber ganado.

“Seguimos en los primeros puestos de la tabla, fue un triunfo importante para nosotros. Ningún triunfo es fácil, Pérez Zeledón venía haciendo bien las cosas a pesar de que venía de perder, pero tenía diez puntos, hacen su trabajo y fue importante para nosotros haber ganado. Y estoy agradecido con la gente que vino”.

- Los últimos seis partidos en los que ha ganado la Liga han sido por diferencia de un gol. ¿Qué le está haciendo falta a su equipo, porque ya no registran tanta diferencia en el marcador?

- Tuvimos un buen funcionamiento. Creo que teníamos que haber ampliado más el marcador. Ganamos por un gol, a pesar de ser superiores al rival. Hay dos detalles: el primero es evitar algunos errores simples, algunas pérdidas nuestras de balón, porque el rival no es que generó.

“Nos equivocamos nosotros y aprovecharon esa equivocación. Hay que tener más cuidado en el control del juego y en el control del balón para no tener pérdidas simples.

“El segundo punto es que a pesar de haber tenido tres goles, yo creo que por lo menos tuvimos tres o cuatro opciones claras. Son los dos detalles que para mí hacen esa diferencia de que hayamos ganado por un solo gol de diferencia.

“Tenemos que seguir trabajando y cuando evitemos pérdidas simples y seamos más contundentes, el equipo podrá ganar con más amplitud. Felicito a los jugadores por el esfuerzo y por el gran funcionamiento. Tuvimos control del juego y es importante volver a retomar esa creatividad y ese juego colectivo que tenemos”.

- Pasaron doce días para conversar con usted. ¿Hubo alguna situación extraordinaria por la que no se presentó a las conferencias anteriores?

No ameritaba que yo saliera, porque en la banca iba a estar Martín Arriola y era lógico e importante que él también tuviera la charla con ustedes (periodistas); es quien estaba dentro del campo de juego.

- ¿Qué analiza del nivel de Joel Campbell?

- Yo no hablo de la parte individual, hablo en general, es un equipo. Nosotros buscamos estrategia, buscamos valorar el partido y a Joel le ha tocado participar como a todos los demás. Le tocó entrar de cambio y va a seguir trabajando como todos los jugadores.

“Aarón Suárez no fue partícipe ni siquiera de la banca en el clásico y esta vez fue titular. Entonces, los chicos están trabajando bien y seguirán haciéndolo duro y después se tienen que tomar decisiones para lo que buscamos en cada partido”.

- ¿Qué puede decir de Diego Campos?

- No hablo de manera individual. Él no arrancó (el torneo) jugando, siguió trabajando, tuvo pocos minutos... Nosotros decíamos que le faltaba un poco más de dinamismo, de ponerse mejor físicamente. Futbolísticamente entiende la idea y la verdad que lo está haciendo muy bien como todos los compañeros.

- Las lesiones han venido afectando al equipo. Joshua Navarro estará fuera entre seis y ocho semanas y Yael López salió resentido de este partido. ¿Cómo toma eso?

- Sinceramente creo que es un poco de mala fortuna, porque Joshua es una fractura (en el dedo pequeño del pie derecho); Fernando Lesme no podía jugar por protocolo (después de haber recibido un golpe en la cabeza), Johan viene arrastrando desde hace bastante una lesión difícil y va recuperándose. Lo de Yael fue un tema de precaución. Él sentía una carga y tenía que entrar un compañero que estuviera mejor y al 100%. Yael se evaluará, pero fue más precaución.

- ¿Cuánto le ocupa recibir dos goles en este partido, de cara al juego vital del sábado próximo contra Herediano?

- Hay dos puntos importantes para nosotros, evitar las pérdidas simples de balón, sobre todo en el centro de la cancha. Ellos nos convirtieron dos goles por pérdidas nuestras, que realmente hicieron una buena transición y es virtud de ellos, pero es error nuestro. No fue por creatividad de ellos.

“Y lo otro se resume en contundencia. Son dos detalles que los tenemos claros y vamos a seguir sobre ellos para tener más equilibrio, tener menos errores no forzados y ser más contundentes a la hora de la definición.

“Porque metimos tres goles, pero sinceramente merecíamos dos o tres goles más para este partido. Hay que ir ajustando esa parte y trabajaremos sobre eso.