"No era de tomar porque gracias a Dios no lo he sido, en cambio sí era mujeriego, porque yo era de agarrar el carro y me quedaba a dormir en tal lado y me levantaba y a veces llegaba a entrenar, otras veces no iba porque no me daba chance, otras me quedaba dormido, al final me parece que eso me afectó mucho", se sinceró.