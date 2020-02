“A los 29 años decidí retirarme. El fútbol no era estable, pagaba muy poco y no sé, como que me pasó que nadie me respetaba los contratos, yo ya tenía familia y necesitaba un ingreso económico fijo. Uno no podía sacar un préstamo para una casa, porque el ingreso era malo, yo quería una casa y cómo la compraba con salarios bajos. Los equipos de Segunda me terminaron de quitar la motivación”, afirmó.