“Yo sueño con estar en esas olimpiadas, jugar ese torneo es un sueño, le pido a Dios por eso. Si es para bien que vaya, pues ahí estaré. No he tenido la oportunidad de hablar con algún entrenador de la Selección Nacional, pero espero ya muy pronto hacerlo. También en el equipo nuevo el DT habló conmigo el primer día, dijo que estaba contento de tenerme en el equipo, me dijo que confía en mí, quiere que explote mis cualidades. Me pidió mucha movilidad, no solo estar en la banda, me dijo que atacara los espacios y eso me permitirá crecer”, finalizó.