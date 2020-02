Más que pensar en lo que hacen otros siempre he tenido a Dios de primero en mi vida y eso ha sido lo más importante, he sido consciente de que hay que disfrutar cada momento al máximo pero también tengo muy claro que en el fútbol un día estamos y otro ya no, entonces hay que disfrutar pero con tranquilidad, dándole gracias a Dios por cada momento lindo y cada cosa en que le permite cumplir un sueño y hacerlo realidad. Pero el tiempo pasa, el fútbol en algún momento se va a acabar y uno debe saber eso; no veo por qué tener una vida como futbolista y otra después de futbolista, la personalidad de uno debe ser la misma siempre.