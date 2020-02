“Yo me vine a Estados Unidos en 2013, me había salido una oportunidad de jugar en Fourt Lauder, pero ellos no estaban ofreciendo algo para asegurarme un futuro, yo esperaba un año de contrato y ellos no. Después estuve en Atlanta, pero no encontré lo que quería y me devolví a Miami. En 2013 me retiré con 30 años, pero no me arrepiento de nada, pude ir a un mundial menor, jugar en Saprissa, me fue bien”, concluyó.