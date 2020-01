"Yo inicié en el fútbol como a los seis años, cuando ya jugaba con niños mucho mayores. El fútbol siempre ha sido mi sueño, yo vivía del fútbol en Jamaica y amaba vivir con mi madre. En mi país al final del proceso fue un poco difícil porque yo solo he jugado fútbol, no he trabajado, pero todo se acomodó cuando logré comenzar a jugar para el equipo de mi país y el Portmore United, equipo de allá", confesó.