“Como no me gustaba, inventé mi forma de barrerme y era siempre con mi pierna contraria por delante, ellos no podían adivinar, ellos veían que yo iba a tirarme siempre, pero no sabían dónde iba a llegar el pie. A mí no me importaba nada, si estaba en el área o no, yo solo me tiraba duro”, describió.