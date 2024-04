¿Cuánta vía libre tendrá Alexandre Guimaraes para sacar o pedir jugadores en Alajuelense?

Alexandre Guimaraes dijo hace unos días que no es momento de hablar de renovaciones ni movimientos en la planilla de Liga Deportiva Alajuelense, porque la concentración total de todos debe estar puesta sobre el campeonato nacional y esa frenética lucha por la clasificación que persiste en la actualidad.

¿Cuánta vía libre tendrá Guima para armar o sacar jugadores, para pedir nuevos futbolistas tendrá que apegarse a términos de contratos? Esa fue una de las preguntas que respondió el vocero del club, Marco Vásquez, antes del empate 0-0 entre Cartaginés y Alajuelense, mientras atendía a los medios con derechos de transmisión.

“Tiene que de alguna forma apegarse a un presupuesto que nuestra asamblea aprobó, eso es lo primero, es el presupuesto que la gerencia deportiva le va a dar. Y tiene que jugar con esos números y por supuesto ya con su experiencia sugerir los cambios que se puedan hacer”, afirmó Marco Vásquez.

Añadió que Alajuelense es una asociación deportiva, así que no tiene la libertad de incrementar los gastos en el primer equipo si no son aprobados por la asamblea.

LEA MÁS: Alajuelense vio un ‘partidazo’ de Joel Campbell y Johan Venegas

“En este caso, la limitación que él podría tener es una limitación presupuestaria por razones obvias, porque esta es una institución que tiene que mostrar salud financiera siempre. Pero al mismo tiempo, va a tener un peso importante el hecho de que él opine, solicite y trabaje lo que va a ser el equipo que él necesita para lograr el objetivo que es el campeonato nacional”.

- ¿Cuáles son los principales apuntes que les ha dado Alexandre Guimaraes en estas primeras semanas con el equipo?

- ¡Caramba! Muchísimos, él tiene una cantidad importante de trabajo porque está no solo tratando de trabajar, de entrar a mitad del campeonato a trabajar el equipo físicamente y tácticamente. También es analizar el escenario que se le presenta para el próximo campeonato, en donde habrá que ver si el cuerpo técnico toma decisiones para que lleguen o salgan jugadores. Todo eso se verá al final.

”Ha habido una cantidad importante de información que él ha ido recopilando con sus muchachos, con sus asistentes Juliano Fontana y Bryan Ruiz, así como con Martinho Do Prado que ha trabajado muy bien la parte física. Lo que puedo decir es que tiene mucho trabajo.

LEA MÁS: Joel Campbell: ‘Me preocuparía si no me criticaran’

”Nosotros estamos viendo los resultados poco a poco. Ha tenido poco tiempo para trabajar, pero lo que más contentos nos pone es que él asumiera el reto en la mitad del camino, que asumiera el reto contra New England Revolution con apenas dos días de estar trabajando”.

Alexandre Guimaraes está acompañado en el cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense por Juliano Fontana, Bryan Ruiz, Martinho Do Prado y Diego Cejas. (Rafael Pacheco Granados)

- Algunos jugadores terminan contrato, como Michael Barrantes, Yael López, Leonel Moreira y Johnny Álvarez. Alexandre Guimaraes dice que no es momento para hablar de eso, pero cuando un jugador está próximo a terminar contrato por lo general los equipos empiezan a negociar. ¿Cómo está este tema? ¿Hay acercamientos?

- Que la dirigencia no lo diga, no quiere decir que no suceda. Me refiero a que usted analiza la planilla, usted analiza las posibles salidas o posibles llegadas y no se dice porque no es justo con los muchachos que están ahorita en el primer equipo si se habla de que algún jugador va a salir, ni tampoco es justo hablar de que un jugador va a llegar.

”Imagínese usted que un muchacho que está jugando empiece a escuchar en los medios que viene un jugador a su puesto. Por política, la Liga no habla de estos temas hasta que termine el campeonato.

”Esto no quiere decir que no se esté trabajando en ese análisis que es parte del trabajo que tiene que hacer el cuerpo técnico en conjunto con la gerencia deportiva, y por supuesto, con la administración, en este caso la Junta Directiva”.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes: ‘Hicimos un partido muy bueno, es una lástima’

Joseph Joseph vio el partido de Liga Deportiva Alajuelense contra Cartaginés junto a Gerardo 'Chino' Solano y Javier Santamaría. (Rafael Pacheco Granados)

- A estas alturas siempre se habla de la curva de rendimiento en el fútbol nacional. ¿Cómo ve que está el equipo para este cierre? ¿Van a llegar bien a semifinales?

- Mucho mejor, estos días nos dieron tiempo para hacer un trabajo especial en la parte física. Si había algo que ajustar, me parece que lo han ido haciendo con algo que podríamos llamar microciclos físicos. Hubo un impás de un partido que no se llevó a cabo y nos dio tiempo de trabajar la parte física. Yo creo que estamos en un buen momento y el equipo debería de llegar a las instancias finales muy bien física y mentalmente también.

El vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vásquez, destacó que Alexandre Guimaraes no solo está metido de lleno en el Clausura 2024, sino que tiene la tarea de ir planificando lo que será el próximo torneo para los rojinegros. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué puede comentar de Manuel Zamora, el nuevo gerente general de Alajuelense?

- Hay muchísimo trabajo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de recurso humano y desde el punto de vista financiero. Normalmente, los gerentes generales han tenido experiencia o injerencia en el área deportiva.

”Por supuesto que la va a tener, porque él va a manejar los presupuestos, pero lo que está haciendo la Junta Directiva es trayendo a un gerente de muchísima experiencia, que ha trabajado en empresas transnacionales, que tiene experiencia en el área administrativa, que tiene mucha experiencia en el manejo financiero.

”Yo entiendo que este es el énfasis que se le quiere dar y reforzar en la gerencia deportiva, obviamente el tema deportivo”.

Manuel Zamora asumió hace unos días la gerencia general de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

- ¿Se cuestionó que no estuviera involucrado en el fútbol?

- Si usted quisiera traer a una persona con énfasis deportivo, usted hubiera buscado en el medio. En este caso, la Junta Directiva tomó la decisión de llevar esto a una empresa reclutadora, se vieron más de cincuenta candidatos y él llenó el perfil.

”¿Qué quiero decir con esto? Que su experiencia en áreas financieras, sus contactos en el exterior, el tema de trabajo en transnacionales, procedimientos, el orden, eso viene de la mano de lo que don Manuel nos puede aportar en la gerencia general.

”En este caso, su experiencia en un puesto que se las trae, un puesto complicado porque tiene un horario que es muy amplio, pero estamos muy satisfechos que haber logrado que llegara don Manuel a la institución”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.