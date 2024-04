El tema del que Alexandre Guimaraes no quiere que se hable en Alajuelense

Alexandre Guimaraes quiere a todos los integrantes de Liga Deportiva Alajuelense concentrados única y exclusivamente en lo que se juegan fecha a fecha, máxime que el torneo entra en una etapa frenética, sin margen de error a punto de dar el banderazo de salida a una maratón de partidos sin parar hasta el final.

Para el técnico de la Liga no es momento de pensar en otras cosas. Su percepción es que habrá tiempo para todo y tiene claro que la prioridad de hoy se centra en el presente.

Quiere que todos en su equipo enfoquen sus energías en los trabajos inmediatos para mejorar, en procura de la pronta asimilación y aplicación de conceptos, con intensidad dentro del terreno de juego.

Sin embargo, la realidad también dicta que cuando un futbolista está próximo a terminar contrato es común que se empiece a hablar sobre si renovará o no, o qué pasará con determinado jugador.

Desde hace bastante tiempo, Alajuelense tiene una política muy marcada con respecto a casos de ese tipo: todo lo concerniente a movimientos en la plantilla se ve una vez concluido el torneo.

Esa directriz va de la mano con el pensamiento del técnico actual. En realidad no se trata de una situación que hoy inquiete a Alexandre Guimaraes, o de la que haya emitido un pronunciamiento oficial a sus jugadores, o que la conversara a lo interno de Alajuelense con sus superiores.

Su posición se conoció luego de que recibió una consulta específica sobre este tema en la rueda de prensa previa al partido del sábado 6 de abril entre Cartaginés y la Liga, pactado para las 5 p. m. en el Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza.

Leonel Moreira, Yael López, Michael Barrantes y Johnny Álvarez vencen contrato con la Liga al terminar este torneo. ¿Es sano hablar de eso, de una posible renovación? ¿O es mejor esperar?

Al contestar, el técnico rojinegro dejó claro que no quiere que ese tipo de ruido interfiera en el grupo y desvíe la atención de lo que realmente importa hoy en la Liga.

“No, no, es que primero y antes que nada estamos peleando una clasificación. No podemos hacer que ninguno de estos temas sean un tema. Ahora lo primero que tenemos que hacer es que el equipo, antes que nada, vaya consiguiendo los puntos para alejarnos de los que están cerca y acercarnos a los que están lejos. Ya habrá el momento para el acercamiento del club a los jugadores que terminan contrato ahora. Yo creo que todavía no es el momento”, respondió Alexandre Guimaraes.

Alexandre Guimaraes pone más atención a Alajuelense que a Cartaginés

En febrero pasado, La Nación publicó cómo está la situación contractual de los jugadores de Alajuelense, con ayuda del sitio especializado Transfermarkt.

Si los contratos de los jugadores de Alajuelense estuviesen guardados en un estante de documentos confidenciales en la oficina del director deportivo del club, Javier Santamaría, podrían dividirse en seis carpetas, según la fecha de vencimiento.

La primera contendría los nombres de los jugadores a los que les expira el contrato a mediados de este 2024: Leonel Moreira, Yael López, Michael Barrantes y Johnny Álvarez.

Después aparecería el grupo de siete jugadores a quienes se les acaba el vínculo con Alajuelense el 31 de diciembre de este año. Se trata de Alexis Gamboa, Juan Luis Pérez, Ian Lawrence, Celso Borges, Johan Venegas y los recién llegados a préstamo por un año Fernando Lesme y Alejandro Duarte.

En junio de 2025 se vence el contrato de Suhander Zúñiga, Carlos Martínez, Edward Cedeño, Kevin Cabezas, Joshua Navarro y Carlos Mora.

Manjrekar James, Diego Campos y Jonathan Moya están firmados por Alajuelense hasta diciembre de 2025.

El ligamen de Guillermo Villalobos, Joel Campbell y Anthony Hernández con la Liga está pactado de momento hasta junio de 2026.

Los tres jugadores con los contratos más extensos en la institución rojinegra son el guardameta Bayron Mora, el atacante juvenil Esteban Cruz y el mediocampista Aarón Suárez. Ellos estamparon su rúbrica con Alajuelense hasta diciembre de 2026.

Es habitual que muchas decisiones se tomen con suficiente tiempo de antelación y se produzca una extensión antes de la hora; otras veces todo queda para el final. Pareciera una cuestión de gustos, pero también de rendimiento.

