¿Cómo están las finanzas de Alajuelense? La Liga dio importante noticia a sus asociados

Liga Deportiva Alajuelense convocó a sus asociados a la primera Asamblea Ordinaria que se rige bajo los nuevos estatutos del club, que ya están debidamente inscritos. Ahí se presentaron los estados financieros de 2023 y el proyecto del presupuesto para 2024.

¿Cómo está económicamente la institución rojinegra? “Por dicha y con mucho orgullo podemos decir que las finanzas de la Liga prácticamente están en su mejor punto en la historia, con un excedente récord como nunca antes”, expresó a La Nación el tesorero de Alajuelense, Jorge Corrales.

Mencionó que la posición financiera de la Liga es muy positiva en la actualidad, con mucho más efectivo que el remanente de deuda, que es bastante poco.

“Por supuesto, eso nos ayuda mucho a poder inyectar recursos a la parte competitiva y acercarnos más a los objetivos deportivos”, destacó el tesorero del club.

Los números económicos de Alajuelense en la actualidad distan mucho de los de hace un tiempo, cuando los erizos realmente tenían un serio problema por resolver en ese campo. Hace cinco años, la deuda neta reportada por el club era de ¢1.919 millones, monto que asfixiaba al club.

“Eso no ha cambiado de la noche a la mañana, es un proceso que se viene trabajando, incluso desde directivas anteriores, en donde primero se tenía que ver cómo se atendían todas las obligaciones. Se ha logrado reducir la deuda a prácticamente nula en este momento”, detalló Jorge Corrales.

La Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense presentó a sus asociados el informe económico de 2023, que fue aprobado por unanimidad. (Prensa Alajuelense)

Dijo que en eso influye la capacidad del equipo de trabajo de la Liga para conseguir mejores condiciones con patrocinadores, televisoras y que el apoyo de la afición también es vital.

“Han tenido mucha aceptación los productos que vendemos y el apoyo incondicional en las taquillas. Todo eso se ha reflejado, nos ha permitido aumentar bastante nuestro fluyo de efectivo, al punto de que ya estamos en una posición financiera muy flexible y mucho más cómoda”, reseñó.

El 2023 fue un año próspero para Alajuelense en términos económicos, porque el club percibió ingresos por el Mundial de Qatar, venta de jugadores y se dejó el gran botín de la Copa Centroamericana de Concacaf. Eso significó un 49% más de la cifra que se había contemplado en el presupuesto por el rubro de ingresos.

“Fue un año muy particular en donde hubo mucho ingreso que se denomina no recurrente, que significa que no necesariamente llegará este año que sigue. Sin embargo, por supuesto que vamos a competir al máximo por seguirlo obteniendo”.

Añadió que durante 2023 se presentaron muchas particularidades, porque aparte del dinero del Mundial y de la Copa Centroamericana, Alajuelense registró un crecimiento en actividades que son constantes.

“Por ejemplo la venta de productos en la tienda y los ingresos provenientes de socios han sido bastante positivos e igualmente excluyendo todo lo que ha sido extraordinario, aún así hemos salido con números bastante positivos”.

A la Liga le funcionó dar un paso importante al actualizarse y proporcionar mayor facilidad a sus asociados en el proceso de renovación a través de medios digitales.

Se expuso que las taquillas crecieron levemente debido a una mayor cantidad de partidos disputados, a pesar de que varios juegos fueron en sede alterna por sanciones, e incluso hubo un encuentro a puerta cerrada por sanción.

Jorge Corrales indicó que Alajuelense siempre trabaja con un presupuesto conservador, porque la prioridad es proteger el balance financiero que hay que tener en el club.

“Lo más importante es que hoy, nuestro balance está tan positivo o bastante sólido, que nos permite mantener una inversión deportiva fuerte como la que hemos ido aumentando en los últimos meses, ya que tenemos buenas reservas de efectivo y muy pocas obligaciones”.

Según el informe que el tesorero presentó a los asociados de Alajuelense, el año 2023 dejó resultados históricos, con excedentes de ¢1.152 millones y el patrimonio se incrementó en un 28% a una cifra histórica de ¢5.256 millones.

“Fortalecimos la posición de efectivo y liquidez, y prácticamente eliminamos el restante de deudas monetarias. Con orgullo podemos destacar que nuestra única deuda monetaria al cierre de año 2023, corresponde a un leasing financiero por ¢25 millones el cual amortizamos mensualmente”, indica el informe.

Según el secretario de la Junta Directiva de Alajuelense, León Weinstok, la Asamblea Ordinaria de este 27 de enero de 2024 transcurrió con normalidad y aparte de exponer los estados financieros y que el presupuesto para 2024 se aprobó por unanimidad, se escuchó a los asociados.

“Son los dueños del club y expresaron diferentes inquietudes, propuestas de mejora y todo transcurrió con normalidad”, expresó León Weinstok.

Contó que muchos de los asociados que hicieron valer su voz en la Asamblea, abordaron temas operativos, algunas sugerencias logísticas y pa palabras de agradecimiento por esos resultados financieros, o actividades como el campamento.

“Es un poco de todo y las recomendaciones que se tuvieron de la Asamblea se escuchan de la mejor manera para buscar implementar aquellas que le generen una mejoría a nuestra institución”, comentó León Weinstok.

Sobre el proyecto del nuevo estadio, el secretario de la Junta Directiva exteriorizó que eso queda pendiente y se dijo que hay algunas opciones que se van a comentar más adelante en una futura Asamblea.

“En esta no se entró a conocer a detalle lo mencionado del estadio, pero sí se continúa trabajando en eso, como fue el mandato anteriormente”, subrayó

Algunos asociados contaron a La Nación que también hubo inquietudes por el tema deportivo, porque todos tiene claro que la gran deuda del equipo masculino tiene que ver en cuanto al campeonato nacional se refiere. Y una de las dudas expuestas que se comentó bastante fue qué sucede con Leonardo Menjívar.

La Junta Directiva respalda y apoya el trabajo de Andrés Carevic; mientras que el caso del salvadoreño y demás jugadores es un asunto que compete al cuerpo técnico y la gerencia deportiva.

Tal y como dictan los nuevos estatutos de Alajuelense, en junio próximo habrá una nueva Asamblea Ordinaria.