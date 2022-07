Comité de Ética investigará el caso Herediano - Guanacasteca

El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol investigará el caso Herediano - Guanacasteca, ante denuncia presentada por Jicaral luego de la investigación de La Nación que revela la participación del mensajero del Club Sport Herediano (CSH), Pablo Campos, en movimientos bancarios de la cuenta con que la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) realiza muchas de sus operaciones.

En los estados de cuenta también figuran otros personajes conocidos por sus relaciones con Herediano, como el abogado Pastor de Jesús Bonilla, a quien se le atribuye lo que parece un pago de servicios (“gastos legales”), y el propio tesorero de Fuerza Herediana, Hernán Jiménez, aludido en depósitos detallados como “pago de facturas”.

El Comité de Ética de la Federación aseguró que, en caso de que se logre establecer algún indicio de comportamientos ilegales, “se procederá a realizar la imputación y notificarla a las personas que resulten ser los autores”.

En tanto, Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana, aseguró este medio que no existe vínculo entre Herediano y la Asociación Deportiva Guanacasteca. En una conversación con La Nación, explicó que en el caso de Campos, “su contrato le permite, porque es un servicio de mensajería, poder ejercer labores para terceras personas, sean físicas o jurídicas, como efectivamente lo hace para empresas nacionales y otros equipos hasta donde yo sé de primera y segunda”.

De igual manera se refirió a Jiménez, quien según él, “no es accionista, no es empleado, ni devenga salarios ni dietas (de Herediano), así que su relación con terceras personas físicas o jurídicas y las labores que haga no competen siempre y cuando no interfieran con Fuerza Herediano”.

Por su parte, el jerarca de Guanacasteca, Jorge Luis Arias, también atribuyó a labores de mensajería la posibilidad de que hayan depósitos de dinero a nombre de Pablo Campos. Sin embargo, dijo no recordar cuándo fue la última vez que se dieron. “Son aisladas las veces en que nos ha hecho trabajo”. En los documentos a los que tuvimos acceso, hay alusiones al trabajador florense incluso en abril pasado.

Pablo Campos Araya, mensajero del Herediano, a la par de Roberto Carpio, secretario técnico del equipo. (Cortesía)

Documentos contradicen Copiado!

Suministrados por una fuente confiable, las copias de los estados de cuenta corriente del equipo pampero en el Banco Nacional de Costa Rica, número 100-01-013-005678-7, correspondientes a meses entre setiembre 2021 y abril 2002, justo el período de Guanacasteca en Primera División, develan relaciones entre Campos y Jiménez con la ADG. Este medio dio a conocer estos documentos en junio anterior.

Los estados de cuenta detallan múltiples movimientos a nombre de Campos Araya, entre depósitos y retiro de dinero. Por ejemplo, el 3 de setiembre del 2021 se presenta un movimiento en el que se debita ₡2,200,000 bajo la descripción de BNCR/monto supera límite ATM CED 401800416. Además, hay depósitos como el de ₡1,040,000, el día 24 del mismo mes, cuya descripción detalla como “Pablo Campos / préstamo”.

Cuando La Nación le consultó al mensajero sobre este movimiento, él se limitó a responder: “Yo realicé el depósito por instrucciones de don Jorge Luis Arias y él me indicó ese detalle. Desconozco quién realizó el préstamo y solo hice el mandado”.

Pablo Andrés Campos Araya también está relacionado a otro depósito, el 1.° de noviembre del año anterior, por ₡800,000 por un “pago de factura”. En este año, a nombre del colaborador de Fuerza Herediana S.A., se presenta un retiro por ₡197.253 donde se indica en la descripción “BNCR/ pago factura Pablo Campos”. Y cuatro días después, otro retiro por ₡100,000 con la descripción “BNCR/ Adelanto Jossimar Arias y retira Pablo Campos”. Sobre este último se le consultó específicamente al colaborador florense y dijo no acordarse.

Los depósitos, en tanto, los atribuyó en términos generales a sus labores de mensajero. Entre unos y otros, se le relaciona con el movimiento de más de ₡25.000.000.

En abril, a Campos Araya se le atribuye un depósito de ₡ 1.000.000 para un “abono préstamo puente” y el día 28 del mismo mes, otro por ₡13 millones en el que se detalla “Pablo Campos Araya / Taquilla”.

