Estos son los documentos que relacionan a heredianos con movimientos bancarios en Guanacasteca

La Nación dio a conocer el pasado 31 de mayo que a nombre de Pablo Andrés Campos Araya, mensajero cuyo patrono es Fuerza Herediana, amigo de confianza de Jafet Soto Molina, se presentan movimientos de dinero en la cuenta bancaria de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya. Estos son los contundentes documentos que relacionan a los heredianos y a los guanacastecos.

Este rotativo tiene copia de los estados de cuenta, suministrados por una fuente confiable, de la cuenta corriente del equipo pampero en el Banco Nacional de Costa Rica, número 100-01-013-005678-7, correspondientes a meses entre setiembre 2021 y abril 2002, justo el período de Guanacasteca en Primera División.

En ella los guanacastecos tienen su operación financiera: reciben los aportes económicos de sus patrocinadores, incluyendo el pilar del club, Los XI Titulares del Domingo (FUTV). Además, se presentan retiros millonarios, en un solo tracto, “para el pago de planillas”, según se detalla en la documentación.

También registra diferentes pagos de apartamentos de integrantes del plantel que requieren una vivienda y pagos ordinarios a la Unafut, como arbitrajes, entre otros.

En estos documentos se detallan múltiples movimientos a nombre de Campos Araya, entre depósitos y retiro de dinero. Por ejemplo, el 3 de septiembre del 2021 se presenta un movimiento en el que se debita ₡2,200,000 bajo la descripción de BNCR/monto supera límite ATM CED 401800416. Además, hay depósitos como el de ₡1,040,000, el día 24 del mismo mes, cuya descripción detalla como “Pablo Campos / préstamo”.

Pablo Andrés Campos Araya también está relacionado a otro depósito, el 1° de noviembre del año anterior, por ₡800,000 por un “pago de factura”. En este año, a nombre del colaborador de Fuerza Herediana S.A., se presenta un retiro por ₡197.253 donde se indica en la descripción “BNCR/ pago factura Pablo Campos”. Y cuatro días después, otro retiro por ₡100,000 con la descripción “BNCR/ Adelanto Jossimar Arias y retira Pablo Campos”.

Sobre este último se le consultó específicamente al colaborador florense y dijo no acordarse. Los depósitos, en tanto, los atribuyó en términos generales a sus labores de mensajero. Entre unos y otros, se le relaciona con el movimiento de más de ₡25.000.000

Por otra parte, el pasado 21 de abril, a Campos Araya se atribuye un depósito de ₡ 1,000,000 para un “abono préstamo puente” y el día 28 del mismo mes, otro por ₡13 millones en el que se detalla “Pablo Campos Araya / Taquilla”.

Colaboradores de Fuerza Herediana nombrados en movimientos bancarios de ADG Pablo Campos, mensajero del Team, relacionado con depósitos y retiro de dinero. Henry Jiménez, tesorero florense, asociado a depósitos. FUENTE: Documentos financieros al que LN tuvo acceso. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Olman Sánchez Brenes, gerente general de la ADG desde noviembre 2021, tiene menos movimientos a su nombre que el colaborador del Team y todos son depósitos. El 2 de noviembre del 2021 depositó ₡1,265,000 por un “pago de factura” y el 22 de diciembre ingresó a la cuenta ₡619,000 por “camisas”.

Y este año, el pasado 13 de abril, realizó dos depósitos por “recaudación boleterías y otros”. Un ingreso por ₡5,030,000 y otro por ₡1,800,000.

El tesorero de Fuerza Herediana también está presente en los movimientos de la cuenta del equipo guanacasteco. A Henry Jiménez Dalarzo se le atribuye un depósito de ₡371,00 el 1° de octubre del año pasado, para un “pago de factura”, y ₡632.500 el 4 de noviembre del 2021, también para “pago de facturas”.

Herediano se declara totalmente ajeno a cualquier relación de sus colaboradores con la ADG y asegura que, en caso de que se haya dado, posiblemente se debe a servicios profesiones, dado que Campos y Jiménez no tienen exclusividad con el cuadro rojiamarillo. En el caso del tesorero -quien no quiso referirse al tema ante pedido de La Nación- no encontramos salidas de dinero (comunes cuando se trata de un servicio prestado) sino depósitos.

Otro nombre conocido y de confianza en Fuerza Herediana es Pastor de Jesús Bonilla. No solo es abogado recurrente en trámites de Fuerza Herediana, sino que desde su protocolo salieron los nombramientos de Pablo Campos y Pablo Salazar en Fuerza Griega, siendo ambos empleados heredianos. Ese nombramiento le acarreó a Salazar una sanción de un año de inactividad, por parte del Comité de Ética de la Fedefútbol, que luego fue rebajada a tres meses por un tribunal de Apelaciones.

La cuenta bancaria de la ADG presenta un pago a su nombre por ₡280,000 el 9 de setiembre del 2021 por “gastos legales”. Aunque él mismo le dijo a este medio no haber dado ningún servicio a la ADG.

El presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Jorge Luis Arias Gómez, presenta dos depósitos en la cuenta de su representada. Uno fue por ₡175,000 por “liquidación de caja chica” el 29 de setiembre del 2021. Y otro, un día después, por ₡73,000.

Arias Gómez le indicó a La Nación, cuando se le consultó sobre el vínculo del colaborador de Fuerza Herediana con su equipo, “que Pablo Campos era solo un mensajero que él había contratado ocasionalmente y que no recordaba cuál fue su última diligencia con el equipo”. Solicitó además que le compartiéramos los documentos en que nos basábamos. Estos son los documentos.

Este jueves se intentó contactar al presidente de Guanacasteca, pero la oficina de prensa del club aseguraron que no sería posible por se encuentra fuera del país, ni siquiera cuando planteamos la posibilidad de hacerlo vía correo electrónico. Días atrás, el jerarca Jorge Arias había amenazado con demandar a este medio.

“En caso de que La Nación presuntamente tenga información de transacciones bancarias sin que medie autorización por escrito de ADG o resolución judicial, se estará violentando este derecho y en caso de publicarse o utilizarse ésta, acudiríamos a los tribunales de Justicia en defensa de nuestros derechos”.