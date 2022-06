¿Quién es quién en el caso heredianos - Guanacasteca?

Más allá de Pablo Campos, el amigo de Jafet Soto, a quien los estados de cuenta bancarios de la Asociación Deportiva Guanacasteca nombran en retiros y depósitos, en las transacciones del cuadro pampero también figuran otros personajes relacionados con Fuerza Herediana o, en un caso, con vínculos en Guadalupe Futbol Club.

Herediano asegura que, en cualquier caso, se trataría de acciones particulares que no tienen ninguna relación con el club florense y las atribuye, posiblemente, a la prestación de servicios profesionales, dado que ellos no exigen exclusividad a su mensajero ni a su contador y tesorero.

Empleado de Herediano y amigo de Jafet Soto; su socio en varias sociedades. Tesorero de Fuerza Griega cuando se dieron relaciones indebidas entre heredianos y griegos.

Empleado de Herediano y amigo de Jafet Soto; su socio en varias sociedades.

Relación con ADG: A su nombre aparecen movimientos bancarios que juntos superan los ¢25 millones, incluidos depósitos por conceptos como “abono préstamo”, “préstamo”, “taquilla”, “pago de facturas”.

Relación con Fuerza Herediana: Pablo Campos es empleado directo de Fuerza Herediana, incluso ante la CCSS. Ha compartido y comparte sociedades con Jafet Soto desde tiempo atrás. En julio del 2018 fue nombrado fiscal en Fuerza Florense S.A, donde Soto Molina y el presidente Juan Carlos Retana son socios fundadores. Un día después, Soto y Campos aparecieron como socios en Agencia Moreliana S.A.

Después vinieron Lajaf S. A., la sociedad que pagó parte de las acciones que Jafet Soto adquirió de Fuerza Griega, y Artículos Deportivos de Costa Rica Pirma S.A. Sin pasar por alto que Pablo Campos acompañó a Pablo Salazar en Fuerza Griega S. A., como fiscal el primero y tesorero el segundo, por petición de Jafet –según reconoció en 2020 en entrevista con La Nación-. Identificado por Jafet Soto como su amigo le ha servido en múltiples ocasiones como apoderado en la venta de motos y carros o para realizar trámites de toda índole.

Su versión: Campos respondió en primera instancia vía telefónica no tener relación actual con la ADG y no saber el por qué de su nombre en movimientos bancarios del equipo pampero: “yo sí sé que estuve cuando Guanacaste estaba en Segunda”. Luego, en respuestas a preguntas que solicitó por escrito, explicó que en los últimos tiempos le ha brindado servicios de mensajería, que incluyen algunos depósitos bancarios. No se acordó de un retiro de dinero en particular por el cual le preguntamos.

Pastor Bonilla, el abogado notario

Relación con Herediano: Abogado de Herediano en múltiples trámites . Protocolizó nombramiento de los florenses Pablo Campos y Pablo Salazar en Fuerza Griega, nombramiento que conllevó la suspensión de tres meses para Salazar por sus relación simultánea con dos clubes (Grecia y Herediano).

Relación con ADG: Una salida de dinero a su nombre detallada como “gastos legales”.

Pastor Bonilla es abogado de Herediano. Cuenta bancaria de Guanacasteca reporta egreso a su nombre.

Relación con Herediano: No solo es abogado recurrente en trámites de Fuerza Herediana, sino que desde su protocolo salieron los nombramientos de Pablo Campos y Pablo Salazar en Fuerza Griega, siendo ambos empleados heredianos. Ese nombramiento le acarreó a Salazar una sanción de un año de inactividad, por parte del Comité de Ética de la Fedefútbol, que luego fue rebajada a tres meses por un tribunal de Apelaciones. Ocurrió en julio y septiembre del 2020, tras publicaciones de La Nación, con pruebas de los cheques y letras de cambio girados a favor de Cristian González, el accionista griego que denunció haber vendido sus acciones a Jafet Soto y recibido depósitos del vicepresidente herediano Orlando Moreira y pagos de Lajaf S. A., sociedad de Soto.

En la misma escritura en donde fue nombrado Campos, en cuyo original puede observarse que la idea primaria era poner en ese puesto (tesorero) a Jafet Soto (su nombre fue sustituido por el de Salazar), también se designó a Pablo Campos Araya como fiscal de la sociedad griega, puesto que aún hoy ocupa. Fue el mismo Pastor Bonilla González quien autenticó una declaración jurada, firmada por el presidente de la Asociación Deportiva Griega, quien dijo haber roto el vínculo de ésta con Fuerza Griega, a fin de que le quitaran la suspensión que pesaba sobre el equipo, en febrero del 2020, y por el que no pudieron jugar tres partidos al hilo.

Algunos de los actos notariales realizados por el profesional Bonilla González a favor del grupo ligado a Fuerza Herediana fueron:

El 16 de enero del 2018 compareció a su oficina David Patey, como presidente de Fuerza Herediana, a ceder a favor de Orlando Moreira, el premio del Mundial Rusia 2018 y el dinero correspondiente a los jugadores del equipo florense.

El 25 de octubre del 2019, ante dicho notario, el presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, Randall Castro Bolaños, le cedió a Lajaf, sociedad de Jafet Soto, los derechos patrimoniales del Club Sport Herediano, derivados de su condición de afiliado a la Fedefútbol y Unafut. Dicha cesión fue rescindida posterior a las publicaciones de La Nación y cuando los comités de Licencias y Ética investigaban las actuaciones de Soto y demás dirigentes.

Es el notario encargado de autorizar múltiples escrituras de sociedades presididas por Scott Brannon, empresario ligado al grupo de Fuerza Herediana, entre ellas Corporación de Estaciones de Combustible Full SRL, Transportes Corporación Full SRL, y Globan Automotriz de Costa Rica SRL; Trola del caribe. SA. Igualmente, en el protocolo de González Bonilla constan negocios con fideicomisos, venta de carros y propiedades, constitución, fusión y disolución de entidades legales donde participan Jafet, Brannon, Aquil Alí y sus hermanos, Moreira, Juan Carlos Retana (presidente de Fuerza Herediana), o los personeros de la Asociación Club Sport Herediano.

Su versión: Se dijo asombrado de que su nombre aparezca ligado a pagos de la ADG, porque no le ha brindado servicios al club guanacasteco. En cambio, sí lo ha hecho con otros equipos, además de Herediano, cuyo nombre prefirió no revelar por respeto a los clientes. Se dice ajeno a los conflictos que se han dado en materia futbolística, pues él solo brinda a los cubes sus servicios, sobre todo notariales, como a cualquier otro cliente.

Henry Jiménez Dalorzo, el contador

Contador del Herediano. Figura en personería jurídica como tesorero de Fuerza Herediana S. A.

Henry Jiménez, contador de Herediano. Cuenta bancaria de Guanacasteca registra ingresos de dinero a su nombre.

Relación con ADG: cuenta bancaria de Guanacasteca registra ingresos de dinero a su nombre bajo el detalle de “pago de factrura”.

Relación con Herediano: Es más que el contador del equipo florense. Figura en el cargo de tesorero de Fuerza Herediana y de Global Automotriz de Costa Rica GACR, S.A., empresa que fue adquirida casi en su totalidad por Scott Brannon, Patey, Ali y Moreira en el 2013. Representó al primero, tiempo después, cuando compró un nuevo paquete accionario de la empresa a la familia Xirinach. Contador de profesión. Está ligado al manejo de las finanzas del cuadro herediano, así como a distintas empresas del grupo.

En un informe de la Unidad de inteligencia Policial del OIJ, de fecha 18 de julio del 2016, su nombre aparece entre los investigados por realizar asesorías de tipo contable, dentro de una estructura societaria del grupo empresarial encabezado por David Josep Patey y Michael Lawrence Brannon Hutson (Scott Brannon).

Dicho informe fue una de las pesquisas policiales con las que se pretendía establecer la posible comisión del delito de Legitimación de Activos y Otros. Sin embargo, la investigación no llegó a establecer en concreto la comisión de los supuestos hechos delictivos y se pidió por la Fiscalía un Sobreseimiento.

Pese a ello, la Fiscalía general de la República, en su momento, informó que el expediente había estado archivado indebidamente por agentes de esa dependencia, lo cual no permitió que la investigación concluyera, pues se perdió el rastro de las pistas para poder acusar con fundamento los posibles delitos. A raíz de ello, a los fiscales responsables se les abrió una causa disciplinaria.

Su versión: se le contactó, pero dijo que no se iba a referir.

Olman Sánchez Brenes, el ex guadalupano

Gerente general de Guanacasteca desde noviembre 2021. Al tiempo figura como socio de Antonio Abasolo, conocido como uno de los dueños de Guadalupe.

Olman Sánchez, Gerente general de Guanacasteca y tesorero de Grupo Fuerza Guadalupana S.A.

Relación con ADG: Es su gerente general desde noviembre 2021.

Relación con Guadalupe: Es el tesorero de Grupo Fuerza Guadalupana S.A. En esta, el presidente es Antonio Abasolo Cantú, conocido como uno de los dueños del equipo de Guadalupe, junto al secretario, Robert Garbanzo Ilama, quien además es el gerente deportivo de la institución.

Con ese nombre (Fuerza Guadalupana) intentó participar en el torneo nacional hace un par de años, el equipo que juega en el Colleya Fonseca, luego de trasladarse de Belén. La franquicia pertenece a una entidad que se denominaba Corporación Belén Siglo XXI SAD, pero ante la imposibilidad de trasladarla a la nueva sociedad, los dirigentes guadalupanos optaron después por cambiarle el nombre al de Corporación Deportiva Guadalupe FC.

A su vez, Garbanzo y Abasolo han tenido vínculos cercanos con Jafet Soto. El 6 de diciembre del 2016, Jafet Soto, Robert Garbanzo y Alejandro Abasolo, hijo de Antonio, habían constituido otra sociedad bajo el nombre Corporación Grama Deportiva, en la que los tres eran socios. En enero del año anterior fueron excluidos Soto y Abasolo y la sociedad pasó a llamarse Garba Marketing Corporation S.A.

Otra persona jurídica reúne a Jafet Soto con Pablo Campos y uno de los supuestos dueños de Guadalupe, Flavio Davino, yerno de Ricardo Lavolpe, y quienes acompañaron al técnico argentino en la Selección Nacional de Costa Rica, cuando la dirigió en el 2011. Se trata de Artículos Deportivos de Costa Rica Pirma S.A, en donde los ticos son, en su orden, secretario y fiscal y el mexicano tesorero. Una sociedad con nombre similar, Pirma Costa Rica S.A., fue constituida casi al mismo tiempo en septiembre del 2021. La preside el mexicano Antonio Ríos León, con el hermano de Flavio, Duilio Davino, como fiscal. Solo unos días antes, Jafet Soto anunciaba la marca Pirma – de México- como el uniforme oficial de Herediano, siguiendo los pasos de Guadalupe.

Su versión: Sánchez asegura que su nombramiento como tesorero de Grupo Fuerza Guadalupana S.A. fue solo para cumplir el trámite de inscripción, cuando él trabajaba para Guadalupe. Advierte que, de todas formas, fue una sociedad que nunca prosperó y dejó de funcionar de hecho, si bien sigue activa legalmente. Tanto él como Garbanzo restaron importancia al morbo que se ha dado en torno al juego entre Guanacasteca y Guadalupe, que en la última jornada influyó en el descenso de Jicaral.

Colaboraron Milton Montenegro, Ferlin Fuentes y Esteban Valverde.