“Yo no conozco a ningún argentino, yo no conozco a ningún mexicano -expresa Cristian González-. Yo con quien hice el negocio fue con Jafet Soto. Yo no puedo hablar de gente que no estuvo ahí. Ahí estaban Jafet Soto, Fernando Paniagua, el señor Pastor (Bonilla) y mi persona”.