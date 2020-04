Después de que La Nación publicó la existencia de Salazar en la dirigencia griega, fue sustituido por Andrew González, ligado en diferentes sociedades a dirigentes del Herediano, pero sobre todo con Michael Brannon, a quien David Patey, destituido presidente florense, reconoció como accionista de Fuerza Herediana. Por ejemplo, en THE DRV BEST DEAL FOR EVER SOCIEDAD ANONIMA, Andrew González es fiscal y Brannon presidente.