“No es creíble la versión del señor Jafet Soto Molina, que, sin garantía alguna, por una suma de cincuenta mil dólares vaya a ayudar a un amigo que no está en el país a comprar unas acciones de una empresa que maneja un Equipo de Fútbol de Primera División, ya que este es un negocio muy serio, porque prácticamente se está adquiriendo un equipo de Futbol de Primera División de Costa Rica. No se considera lógico, que para la garantía de ese dinero se presente un simple contrato de préstamo (ver folio 283) firmado supuestamente en el país de México, sin autenticación de firmas, sin ningún trámite consular para la validación de firmas, sin reunir un documento con fuerza ejecutiva de cobro. Tampoco es creíble que el señor Orlando Moreira cancele una letra de cambio sin conocer los motivos por las cuales la misma se había emitido y tampoco que Pablo Salazar fuera simplemente a hacer un favor a una persona con quien conoció hace mucho tiempo, como él mismo lo indicó, con un cargo tan importante como formar parte de una Junta Directiva de un equipo de Futbol de Primera División, máxime que en ese momento es miembro del Cuerpo Técnico de otro equipo en la misma división del Futbol costarricense. Este comité descarta que este asunto haya sido totalmente ingenuo, donde todos los involucrados trataron de ayudar a una persona extranjera que en su momento no estaba disponiendo de recurso alguno económico para la compra de acciones de una empresa que arrienda un equipo de Futbol de Primera División”.