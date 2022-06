Jafet Soto ofreció ¢30 millones a jugadores de la ADG por ascender, según relato de futbolistas

Jafet Soto en el estadio Chorotega cuando se inició el convenio entre los rojiamarillos y los guanacastecos. Fotografía: TDMás

Antes del último partido de la temporada 2020 - 2021 de la Liga de Ascenso, en el Hotel Wilson de la zona pampera, los jugadores de la Asociación Deportiva Guanacasteca fueron llamados a un salón, donde los esperaba el gerente general del Herediano, Jafet Soto. Según tres jugadores que estuvieron ahí, el rojiamarillo ofreció un premio de ¢30 millones a repartir entre el plantel pampero, con el que Herediano había anunciado un convenio deportivo, si conseguía el paso a la máxima categoría.

Como si lo hubieran vivido ayer, los futbolistas Fabián Oviedo, Felipe Chin y otro jugador que prefiere mantener su identidad protegida por temor a alguna represalia (ya que continúa jugando activamente) contaron cómo y cuándo ingresaron al salón vieron a Soto.

El exjugador y dirigente florense los esperaba para darles una charla motivacional, con la que buscaba motivarlos de cara al vital encuentro contra el Puntarenas F.C.

Soto habló sobre los difíciles momentos que él vivió en ese lapso, porque un mes antes del ascenso, el gerente había perdido a un ser querido.

“Él llegó y después del desayuno nos habló de la situación personal que había pasado, nos dijo que el partido era de vida o muerte, fue una charla para motivarnos. Luego nos dijo lo del premio, que si ganábamos nos iba a dar ¢25 millones, pero que si pasábamos sin tiempos extra nos daba ¢5 millones más. No recuerdo que dijera que fuera el dueño del equipo, pero todo el mundo lo veía como el dueño”, explicó Oviedo.

¿Qué sentido tenía para Herediano o Jafet Soto incentivar la llegada de Guanacasteca a Primera si en el momento en que eso sucediera romperían lazos -como aseguró el presidente florense qué se hizo- dado que la FIFA prohibe vínculos estrechos entre equipos de una misma categoría?

Es una de las grandes preguntas que intentamos responder en esta nota.

[ A nombre de mensajero de Herediano ingresa y sale dinero de cuenta bancaria de Guanacasteca ]

Por su parte, el jugador que pidió guardar su identidad confirmó esta versión y añadió que a nivel interno los líderes del camerino ya habían hablado con anticipación sobre el premio y buscado la forma de que el compromiso verbal quedara por escrito.

“Nosotros como desde cuartos de final pedimos conversar con Jafet a ver si podía firmarnos algo para tener un respaldo. El tema del premio lo hablamos con Jafet; primero los capitanes se reunieron con él y llegaron a un acuerdo monetario y se intentó firmar algo, pero él dijo que no era necesario y que ya todo estaba hablado”, recordó.

Según los consultados, Soto se reunió en la oficina del estadio con Leonardo Adams, Johan Condega, Lemark Hernández, Pedro Leal, el ‘Cholo’ Sequeira y ‘Poncho’ Martínez.

Por aparte, Felipe Chin fue enfático en que ese fue el monto económico fue ofrecido.

“Sí, él llegó al hotel y nos ofreció el monto económico, él ofreció el premio”, relató.

Guanacasteca lograría el ansiado ascenso, luego de una fuerte disputa ante Puntarenas FC, con un un 2 a 2 en casa de los porteños y, finalmente, un 3 a 2 en Nicoya que les daba el título y los ¢30 millones.

Pago a medias

Sin embargo, los tres jugadores coincidieron en que el premio no fue cancelado en totalidad; de hecho, aseguran que solo recibieron el 50% del pago que le correspondía a cada futbolista.

“La cosa es que fuimos campeones y llegó la hora de que nos dieran la plata, pero tardaron un montón en darnos la mitad, nos dieron esa mitad, en mi caso si firmaba el finiquito... Entonces uno quedaba entre la espada y la pared. Entonces yo me reuní con Yosimar (Arias) en La Sabana, en un estacionamiento, y ahí firmé el finiquito y a los dos días me depositaron la mitad, pero el restante nunca llegó”, revivió Fabián Oviedo.

[ ¿Quién es quién en el caso Guanacasteca - heredianos? ]

En la ADG, en Liga de Ascenso al inicio de la temporada fue muy común para los jugadores pamperos tener atrasos salariales, según palabras de los deportistas.

“Había una línea de mando: Yosimar resolvía lo deportivo; don Jorge Caamaño resolvía temas administrativos, pero muy pocos... Don Jorge (Arias; el presidente) hablaba con Jafet de salarios y demás, porque cuando habían atrasos salariales él nos decía: ‘Miren muchachos, ya está la parte que ponemos nosotros, pero falta lo que pone Herediano”, recordó el deportista que resguardó su nombre.

Los de Arriba dirán

En concordancia con lo expuesto, Fabián Oviedo recapituló reclamos que él le hizo a Jorge Caamaño y Yosimar cuando se dieron atrasos salariales.

“Ese año fue complicado, a mí me contactó Minor Díaz cuando agarró el equipo y me llevó. Yosimar llegó a mi casa, negociamos, pero hubo meses donde se dieron atrasos salariales y nos decían que ‘los de arriba’ no habían enviado la plata... Entonces esos meses fueron complejos”, contó.

“Los de Arriba son los que toman las decisiones, eso es definitivo”, agregó Oviedo, de cuyas palabras se desprende que no todos identificaban al presidente Jorge Arias como el hombre de la última palabra en el equipo. Incluso, en su caso, no lo recordaba bien, según quedó claro en el siguiente diálogo.

¿Si usted tenía alguna inquietud no era don Jorge Arias quien le respondía ? ¿Sabe quién es Jorge Arias?

-Jorge Arias... No, no señor.

Jorge Arias es el presidente de Guanacasteca... ¿Usted jugó allá y nunca habló con él?

-Ah, claro. Sí sé quién es el señor, me saludaba, pero con él nunca hablé de nada.

Era con Yosimar y Camaaño que se trataban los temas y no pocas veces la respuesta requería una indicación de “los de arriba”.

Aunque en Liga de Ascenso no fue común ver a Jafet Soto en el Estadio Chorotega de Nicoya, según los jugadores, sí era mencionado mucho entre corrillos.

[ Pablo Campos, el mensajero de Herediano con relaciones en cuatro equipos ]

“Lo vi como dos veces antes, llegó un día a vernos entrenar pero fue hacia el final, porque recuerdo que habló con los capitanes sobre el premio y lo negociaron”, declaró Oviedo.

La Nación intentó conocer la versión de Jafet Soto y la ADG respecto al tema.

De parte de los guanacastecos, el departamento de comunicación respondió por medio de un correo electrónico que el tema solo podía ser tratado por el presidente de la institución, Jorge Arias, pero que no era posiblie porque él está fuera del país.

“Lamentablemente los temas a los que se refiere su cuestionario se dieron cuando el equipo estaba en segunda división, y nuestro Presidente Jorge Luis Arias quien pudiese referirse a ello está fuera del país (...)”, se lee.

Aunque se pidió un correo electrónico para enviarle las preguntas al jerarca, esperando una respuesta suya desde el extranjero, se nos respondió de nuevo lo mismo: “(...) está fuera del país, como te expliqué anteriormente vía WhatsApp”, se lee.

Entre tanto, en el Club Sport Herediano se envió un correo con las siguientes consultas: ¿A qué corresponde esto, era parte del convenio entre Guanacasteca y Herediano? Herediano ha tenido convenios con diferentes equipos. ¿Estila hacer este tipo de incentivos? ¿En alguna ocasión han ofrecido premios a jugadores de Grecia?, ¿En alguna ocasión han ofrecido premios a jugadores de Guadalupe? ¿En alguna ocasión han ofrecido premios a jugadores de UCR? ¿En alguna ocasión han ofrecido premios a jugadores del extinto Belén? Si el ascenso de Guanacasteca implicaba romper el convenio como anunció Juan Carlos Retana que se hizo, ¿qué sentido tenía gastar millones en un premio para incentivar a que llegaran a Primera División? ¿No es contradictorio? Los jugadores se refirieron a don Jafet Soto como ‘el que manda en Guanacaste’. ¿Realmente él mandaba?¿Cuáles eran los alcances que tenía Herediano sobre la ADG cuando el equipo estaba en Segunda? ¿Herediano tomaba decisiones?

La primera comunicación fue enviada a las 3:17 p. m., empero Ignacio Montero, encargado de comunicación pidió a las 5:43 p. m. que se pasaran las mismas preguntas a su correo. Al cierre de edición no se había obtenido respuesta.