Cinco razones por las que Cartaginés aún no acepta las renuncias de Mario García

El técnico Mario García confesó que en cinco ocasiones puso su puesto a disposición de la directiva del Cartaginés. Si fuera por él, ya no estaría en el club; sin embargo, la directiva se ha negado a aceptar sus renuncias.

El técnico Mario García llegó al Cartaginés a finales de diciembre del 2023 y no tuvo espacio para realizar pretemporada con los brumosos, de cara al Torneo de Clausura 2024. (MAYELA LOPEZ)

El rendimiento de García es del 29%, y tras la derrota 2 a 0 ante Grecia, acumula nueve partidos sin ganar (siete derrotas y dos empates). Ante este presente, la dirigencia analiza qué hacer con el estratega.

Estas son las razones que ponen a pensar al presidente Leonardo Vargas y sus hijos:

- Responsabilidad es de los jugadores

Según el presidente Leonardo Vargas, el técnico Mario García no es el principal responsable del mal momento que atraviesa el Cartaginés. Para el jerarca, si los brumosos están en décimo lugar en el Clausura 2024 y prácticamente se les esfumó la clasificación a la Copa Centroamericana, es por los jugadores.

“Hay futbolistas que han actuado irresponsablemente y nos vamos a enfocar en tomar decisiones. El fútbol tiene la dificultad de los contratos, porque no se puede sacar a alguien, pese a que no cumpla con lo que se contrató y no actúe con concentración. A mi entender, los futbolistas son los grandes responsables de lo que ha pasado”, señaló el jerarca.

- Directiva cansada de cambios de entrenador

Leonardo Vargas asumió la presidencia del Cartaginés en mayo del 2019 con la filosofía de respetar los procesos con los técnicos y darles espacio. Sin embargo, esto cambió y en los últimos dos años ya pasaron cuatro entrenadores: Géiner Segura, Paulo César Wanchope, Mauricio Wright y Mario García.

Vargas y sus hijos consideran que el problema va más allá del timonel y obedece a situaciones con los futbolistas. Ante esto, esperan que los contratos de varios jugadores terminen para realizar una reestructuración.

“Lo fácil es quitar al entrenador y que venga otro, pero el problema del Cartaginés sigue. Ya he quitado a cuatro o cinco entrenadores en medio de esta problemática. Lo tengo que pensar bien, pero si lo quito no es porque crea que es responsable de lo que pasa”, valoró el presidente.

- Credibilidad en el trabajo de García

En Cartaginés defienden el trabajo del técnico Mario García, quien modificó la metodología de los entrenamientos. El mexicano impuso prácticas de hasta cuatro horas y es muy minucioso en su planificación.

No obstante, los resultados no acompañan a un estratega que acumula tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Incluso, los brumosos no triunfan desde el pasado 28 de enero y, por más que García asegura que juegan bien, los fallos en defensa y las falencias en la generación son reiterativos.

Jean Carlo Agüero marcó el segundo gol de Grecia ante Cartaginés. Agüero no perdonó desde el punto de penal. (Grecia )

“Es una persona trabajadora, pero las cosas no funcionan. En el Cartaginés tenemos otra problemática, que tenemos que resolver de otra manera... Lo fácil es quitar al entrenador, pero todos los demás nos quedamos en el club y tal vez hemos actuado con más irresponsabilidad. Él es una persona que desde que llegó ha sido muy dedicada”, señaló Vargas.

- Jugadores defienden gestión

En medio de la crisis que atraviesa Cartaginés, los futbolistas siguen manifestando su confianza en el técnico Mario García y reconocen que la responsabilidad es del plantel.

Figuras consolidadas, como Marco Ureña, expresan una y otra vez que aprenden mucho de García y lo consideran un gran profesional.

“Me duele por el profesor, porque es su primera experiencia fuera de su país y su idea es muy buena para marcar diferencia, crecer como jugadores y que nos quede algo. Es una lástima que las cosas no le salgan bien y yo como jugador me siento responsable. Estamos trabajando mucho más de lo que se hacía antes y ojalá que él quiera quedarse con nosotros”, comentó Ureña.

- Factor económico

La dirigencia de Cartaginés señaló que el no aceptar la renuncia de Mario García no se debe “a una situación económica complicada. Él nos ha indicado que cuando decidamos quitarlo, no pasa nada”.

García tiene contrato por lo que resta del Clausura 2024 y el Apertura 2024. Sin embargo, si se marcha llegarían a un acuerdo muy beneficioso para los brumosos en los financiero.

El problema de los centenarios es que arrastran dificultades presupuestarias ante la baja de los ingresos por los malos resultados del equipo. Así mismo, la rescisión con el técnico Paulo César Wanchope también golpeó y no están para incurrir en grandes desembolsos.