César Eduardo Méndez admite contactos para sustituir a Hernán Medford en el Real España

Redacción

César Eduardo Méndez podría ser el sustituto de Hernán Medford en el Real España de Honduras. Dice que fue contactado por los catrachos para conocer si le interesa el proyecto, luego de que descartaran la continuidad de Medford.

César Méndez: ‘Llevaremos alguna sorpresa’ (Melissa Fernandez Silva)

"Recibí una propuesta para irme a Honduras a trabajar con el Real España como técnico. Estamos conversando, pero por el momento todavía no se ha definido nada, solo es algo preliminar. La idea es ver si este mismo martes se define", comentó Méndez.

El extécnico de Santos señaló que las conversaciones se iniciaron apenas esta semana, por lo que aún no maneja una oferta formal, aunque si tiene claro que hay un interés real en que se haga cargo del equipo.

"El secretario técnico del Real España me llamó ayer (lunes) y conversamos, pero hay que esperar porque me imagino que hay muchas opciones. Lo que entendí es que Hernán no va a seguir y estaban viendo otras opciones", añadió el timonel uruguayo.

El charrúa no escondió que su prioridad es mantenerse en Costa Rica, sin embargo, de momento ningún equipo se le acercó para ficharlo, por lo que se está obligado a analizar opciones en el exterior.

"Me gustaría quedarme en Costa Rica, pero no hay alternativas, no se abren posibilidades como a los que a uno le gustan para trabajar", finalizó Méndez.