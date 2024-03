Caso Saprissa vs. Hapoel Be’er Sheva por transferencia de Jimmy Marín a Rusia llega a su ‘juicio final’

El miércoles anterior, por medio de una sesión virtual, se inició el proceso que cerrará la demanda interpuesta por el Hapoel Be’er Sheva contra el Saprissa por el no pago de cláusulas, ante la salida de Jimmy Marín del conjunto morado al Orenburg de Rusia.

El abogado del Saprissa, Fausto González, confirmó la información; no obstante, explicó que no podía dar declaraciones al respecto debido a que es un tema “confidencial”.

Los tibaseños recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), ante la condena que recibieron en diciembre de 2022 por parte de la FIFA, en la cual se les exige pagar $375.000 a los israelíes, con base en una cláusula en el contrato de Jimmy Marín, ante una posible venta al exterior.

Marín era ficha del Hapoel cuando Saprissa hizo gestiones para reclutarlo. Su llegada fue posible gracias a un acuerdo entre los morados y el club israelí, según el cual, si Marín era vendido de nuevo en el fútbol internacional, mientras estuviera con los morados, al Hapoel le correspondía el cobro de ese monto.

Cuando posteriormente Marín salió del Saprissa hacia el Orenburg de Rusia, los tibaseños se negaron a pagar, aduciendo que no hubo una transferencia de por medio. Los tibaseños alegaron que el cuadro ruso pagó la cláusula de rescisión del contrato y que, por lo tanto, el volante partió como futbolista libre y no como una venta. Sin embargo, la FIFA no aceptó ese argumento.

Aquiles Mata, abogado costarricense especialista en derecho deportivo, explicó que el TAS tarda de 15 a 22 días para dictar sentencia, por lo que en cualquier momento se podría poner punto final al caso.

Mata representa a Jimmy Marín y a José Luis Rodríguez (agente de Marín) en una demanda local que ambos tienen contra los morados por incumplimiento en los pagos de cláusulas por salida al exterior, por lo que él considera que el fallo que se dé a nivel internacional puede también influir a nivel nacional.

“La demanda local va lenta; Saprissa fue notificado, Saprissa contestó, pero a nosotros no nos han dado audiencia para saber qué dijo Saprissa. Creo que, después de la resolución del TAS, veremos más agilidad en el proceso”, acotó.

Mata insistió en que, a nivel nacional, hay suficientes pruebas para determinar que se dio un traspaso de club a club (Saprissa - Orenburg) y, ante esto, se deben efectuar los pagos respectivos por este tema. “Lo que ellos alegan es que, al ejercer la opción de salida, no es un traspaso, pero el Orenburg pagó lo que correspondía al Saprissa”, finalizó.

