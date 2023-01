Exclub de Jimmy Marín anuncia que si Saprissa no paga más de ¢200 millones pedirá sanciones

El Hapoel Beersheva de Israel, exclub de Jimmy Marín, anunció por medio de una carta formal que espera que el Deportivo Saprissa haga el pago de $375.000 (cerca de ¢219 millones) por el paso del futbolista de los morados al Orenburg de Rusia.

Si Saprissa no paga el 21 de enero, día en que vence el plazo impuesto por FIFA de 45 días, que empezó a correr el 7 de diciembre, el Hapoel asegura que recurrirá al máximo organismo en busca de sanciones, como que el plantel tico no pueda fichar en los próximos tres periodos de transferencias.

Cuando Jimmy pasó del Hapoel al Saprissa, los tibaseños y los israelís acordaron que si el jugador era vendido fuera de Costa Rica, estos últimos recibirían un monto de parte de los saprissistas..

No obstante, en Saprissa alegaron que la salida de Jimmy a Rusia no fue una transferencia, sino que el jugador partió de Tibás en libertad, mediante pago de la cláusula de rescisión de contrato y una decisión unilateral. Ante esto no han pagado el monto.

FIFA ya había fallado al respecto cuando a inicios de diciembre condenó a Saprissa a pagar el monto total.

“Deportivo Saprissa, debe pagar a la Demandante USD 375.000 más 5% de interés a partir del 19 de julio de 2022 hasta la fecha de pago efectivo”, se lee en la sentencia, de la cual La Nación tiene una copia.

En aquel momento, los saprissistas contaban con 10 días para apelar y pagar los costos procesales, pero no lo hicieron.

“Si no se hace lo mencionado anteriormente, el club se acercará nuevamente a FIFA para que se apliquen las sanciones contra Saprissa de acuerdo a la decisión que ya se tomó”, informó el Hapoel Beersheva.

Ya a finales de la semana pasada en Israel aseguraron que Saprissa no tiene otro camino más que pagar, porque se les había vencido el tiempo para iniciar un proceso de apelación.

La Nación intentó conocer la posición de Saprissa respecto al tema, no obstante hace cinco días se envió un correo electrónico al departamento de comunicación el cual no ha sido respondido.

Es importante recordar que este caso también tiene su versión a nivel nacional, porque Jimmy Marín; y su agente, José Luis Rodríguez, tienen demandado ante el Tribunal de Conflictos de la Federación Costarricense de Fútbol a Saprissa.

El deportista y el asesor también tenían un acuerdo con Saprissa que en caso de que el futbolista volviera al extranjero los dos recibirían un reconocimiento económico. La demanda de ambos es de $60.000.