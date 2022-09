FIFA recomienda a Saprissa pagar millonario monto a equipo israelí en caso de Jimmy Marín

Jimmy Marín festejó una anotación marcada al Sporting el 20 de noviembre del año anterior. (Alonso Tenorio)

La salida de Jimmy Marín al fútbol de Rusia procedente del Saprissa continúa en disputa, sin embargo ya la FIFA, máximo órgano del fútbol mundial, recomendó al cuadro morado pagar $375.000 (₡243 millones) al Hapoel Beer’sheva de Israel, esto porque según el contrato entre los europeos y los morados, en caso de una salida de Marín a un club internacional ellos se comprometían a este desembolso.

El Hapoel recurrió a FIFA ante la negativa de los morados a hacer el pago. El Monstruo adujo que la salida de Marín fue un pago de cláusula de salida y no una venta, con lo que no estaban obligados a hacer diferentes erogaciones.

“Cuando Jimmy vuelve al país, yo tuve negociaciones simultáneas con Saprissa y Alajuelense, pero Saprissa aceptó darle al Hapoel un beneficio económico para que Jimmy pudiera venir, pero Saprissa no está respetando los acuerdos, aunque sí se dio la trasferencia, el jugador no se liberó solo, no se le está pagando al equipo israelí lo que el contrato dice”, detalló José Luis Rodríguez, agente del futbolista, en un artículo que La Nación publicó el 22 de agosto pasado.

Ahora FIFA decidió pronunciarse de forma oficial con una carta tanto al Hapoel Beer’Sheva como a Saprissa, en la que le da a la S la oportunidad de evitar un conflicto mayor por medio de una recomendación de cancelar los $375.000 más un 5% de interés.

“La Secretaría General de la FIFA propone resolver este asunto de la siguiente manera: La Demandada, Deportivo Saprissa S.A.D., pagará a la Demandante, Hapoel Beer Sheva Football Club: USD 375.000 como remuneración pendiente más 5% de interés anual hasta la fecha del pago efectivo. El pago (incluidos los intereses aplicables) deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la carta de confirmación. Esta propuesta es sin perjuicio de cualquier decisión futura que emita la cámara correspondiente del Fútbol Tribunal, en caso de ser rechazado por cualquiera de las partes”, se lee en el comunicado.

Los morados cuentan con tiempo hasta el 3 de octubre para aceptar o rechazar esta recomendación; si no la aceptan será la Cámara de Disputas la encargada de abrir un proceso ordinario para dar un veredicto final y de acatamiento obligatorio.

Carta en la que FIFA recomienda al Saprissa pagar los $375.000 al Hapoel Beer'Sheva de Israel.

“Si cualquiera de las partes rechaza la propuesta, se llevará a cabo un procedimiento ordinario y la Cámara de el Tribunal de Fútbol tomará una decisión al respecto. En tal caso, la fecha de la reunión, así como la composición de la cámara se confirmará a su debido tiempo. Le agradecemos que tome nota de lo anterior”, añadieron.

Si Saprissa no acepta la recomendación también deberá presentar una carta formal ante la FIFA, ya que de lo contrario si no hay respuesta, el ente determina que se aceptó lo recomendado.

Sobre este tema, Saprissa no se ha querido referir debido a que considera que las cláusulas de los contratos y el proceso son de índole privado.

Es importante recordar que los morados también se encuentran enfrentados por este movimiento con Jimmy Marín y su representante, quienes reclaman pagos que los tibaseños no hicieron porque aseguran que no se hizo una venta sino un pago de cláusula de parte del FK Orenburg de Rusia.