A Saprissa se le viene encima un lío con Jimmy Marín, su agente y su anterior equipo

Jimmy Marín fue una de las salidas de Saprissa en el presente torneo. Fotografía: Rafael Pacheco

El Saprissa tendrá que afrontar un lío sobre la salida de Jimmy Marín al fútbol Rusia, específicamente al FK Orenburg. En estos momentos los tibaseños se encuentran enfrentados con el futbolista, con el asesor del jugador, José Luis Rodríguez; y con el club Hapoel Beersheva de Israel.

El problema se origina en el momento en que los saprissistas no consideraron la salida de Marín como una venta, sino simplemente el pago de una cláusula de rescisión que le permitía a Marín irse en libertad pese a su ligamen con el cuadro morado hasta mediadios del 2023. En cambio, tanto el jugador, como el entorno, el propio plantel ruso y el Hapoel sí lo ven como una transferencia.

¿Cuál es la diferencia? Toda venta implica porcentajes de dinero a las diferentes partes involucradas, que el cuadro morado se está negando a pagar, según el agente del jugador, una serie de cláusulas establecidas legalmente en caso de que se diera una transferencia de Marín al fútbol internacional.

Por ejemplo, si Jimmy salía de Saprissa, en el contrato del atacante se especificaba que el exmorado tendría derecho a un 10% del monto total de su venta; mientras que Saprissa al 90%. Además, en el acuerdo que permitió a Jimmy dejar el Beersheva para llegar a Saprissa, los tibaseños se habían comprometido a entregar $375.000 a su anterior club, si lo vendían. Por último, el asesor deportivo de Marín también tiene un contrato con Saprissa para recibir una comisión en caso de que la oferta para llevarlo al exterior llegara por medio suyo, situación que se dio, según él.

“Desde el día uno en que llegó la oferta por $800.000 de Rusia por Jimmy hubo un gran positivismo y llegaron cartas en las que Saprissa y don Gustavo Chinchilla, gerente general de Saprissa, acepta la transacción. A partir de ahí comienza el trabajo de documentación y revisar contratos de transferencia, tenemos documentos que hubo que corregir varias veces porque se puso personas equivocadas; por ejemplo, hubo que poner al presidente del equipo ruso y en inicio estaba el gerente”, contó Rodríguez.

Hasta ese punto todo iba bien, no obstante el representante de Marín aseguró que después de que el gerente saprissista presentó la oferta ante la junta directiva del 36 veces campeón nacional todo cambió.

“Al final Saprissa decide cambiar porque don Gustavo expone la transferencia a los directores, ellos rechazan la negociación pero fue muy extraño porque ya habíamos aceptado la oferta, ya Jimmy tenía el sí, pero ellos dicen que no hay negociación por la situación política y que no iban a aceptar ‘dólares manchados de sangre’ (así los llamaron) y ahí pues sí nos molestamos. Ese cambio de opinión lo vimos muy abrupto y no entendimos el cambio de don Gustavo Chinchilla. Luego llega Ángel Catalina y nos pide ayuda y nos da la idea de hacer la transferencia por medio del pago de cláusula y eso bajo el monto al contrato de Jimmy que lo que dice son $600.000″, describió Rodríguez.

“Se dio apertura de una cuenta de Banco Nacional y días después se da el deposito de 600.000 dólares, entonces como se hizo así en Saprissa lo que nos dicen es que no van a pagar el 10% que le corresponde a Jimmy, pero el equipo ruso es el que paga la cláusula y eso ya lo califica con transferencia”, añadió.

Con la llegada de Marín al FK Orenburg, el cuadro israelita exigió el pago de $375.000, según su contrato con la S (del cual este diario tiene copia).

“Cuando Jimmy vuelve al país, yo tuve negociaciones simultáneas con Saprissa y Alajuelense, pero Saprissa aceptó darle al Hapoel un beneficio económico para que Jimmy pudiera venir, pero Saprissa no está respetando los acuerdos, aunque sí se dio la trasferencia, el jugador no se liberó solo, no se le está pagando al equipo israelí lo que el contrato dice”, detalló José Luis Rodríguez.

Ante esto, el Beersheva ya presentó una queja formal ante FIFA (de la que La Nación posee una copia) en la que exige el pago y pide una sanción para que Saprissa no pueda inscribir jugadores en el próximo mercado de pases.

El abogado especialista en disputas deportivas, Aquiles Mata, fue contratado por Jimmy Marín para representarlo en el problema.

“Fui contratado por don José Luis Rodríguez. Efectivamente él firmó un contrato de intermediación con Saprissa para la negociación de Jimmy Marín, estamos en el análisis del contrato de Jimmy Marín, el contrato de Saprissa con Jimmy tiene una cláusula especial sobre la cesión de los derechos del jugador, donde se establece con suma claridad que si se da una transacción entre Saprissa y otro equipo este jugador tendrá un derecho del 10% de la transferencia y Saprissa el 90%”, externó.

“Por otro lado el contrato establece que en una cláusula de salida se da el pago de $600.000. Con esto que sucedió se confirma que se dio el traspaso definitivo del jugador, ahora todo parece indicar que el Saprissa no está anuente a cumplir el contrato de comisión y lo que dice el contrato de Jimmy Marín”, profundizó.

“Para efectos legales, se está dando una transferencia, se da una venta, cuando se habla en el contrato con Saprissa sobre una salida en él no se hace ninguna reserva sobre estos temas, si esto no se resuelve por la vía del dialogo habrá que ir a las acciones legales correspondientes”, concluyó.

Saprissa no profundizó. La Nación buscó conocer a profundidad la posición de Saprissa respecto al tema, sin embargo pese a que envió un amplio cuestionario que incluía preguntas como: ¿Cómo describe el Saprissa la salida de Jimmy Marín: fue una venta o fue una salida unilateral por medio del pago de cláusula? ¿Quién pagó la cláusula de Jimmy Marín: el propio jugador o el club al que pertenece ahora? El Hapoel Beersheva presentó un comunicado ante FIFA en el que exige que Saprissa pague un monto, que según ellos estaba acordado cuando se dio la transferencia de Jimmy a Saprissa y además solicita una sanción para Saprissa, para que no puedan fichar en los próximos formatos ¿Cómo toman esto?. El asesor legal de Jimmy Marín, Aquiles Mata, asegura que al jugador se le adeuda un 10% de su transferencia al equipo ruso. ¿Qué tiene que decir Saprissa al respecto? ¿Se le adeuda ese monto? ¿Ha incumplido Saprissa los contratos con el Hapoel Beersheva y Jimmy Marín?

Los morados solamente respondieron: “Tal y como se informó oficialmente, el club FC Orenburg de Rusia hizo válida la cláusula de rescisión unilateral de contrato por el futbolista Jimmy Marín, lo cual obligó al Deportivo Saprissa a acatar la decisión del jugador, su agente y el FC Orenburg ante la ejecución de la cláusula, procediendo a dejar en libertad al futbolista. El contrato deportivo que se firmó con el jugador Jimmy Marín tiene una cláusula de confidencialidad que no permite a las partes, en este caso a Saprissa y al jugador en cuestión, referirse sobre los términos contractuales”, adujeron.