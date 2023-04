Caso Jimmy Marín: Saprissa sufre ‘dificultades económicas externas’ y pide prórroga para pagar costas legales

El caso que sostienen Jimmy Marín y el equipo de Israel, Hapoel, contra el Deportivo Saprissa suma otro capítulo más. Ahora el equipo costarricense le solicitó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) una prórroga para cancelar 48.000 francos suizos (cerca de ¢27.6000.000), correspondiente a las costas legales para continuar con la apelación que presentó el equipo tibaseño.

El equipo nacional sustentó su pedido en “dificultades financieras externas y las dificultades para transferir dinero durante Semana Santa”.

”Deportivo Saprissa solicita amablemente a este estimado tribunal ampliar el límite para pagar el arbitraje para el 20 de abril de 2023”, señala la solicitud enviada por el equipo tico al TAS, mediante la firma de Juan Crespo Ruiz-Huerta y Crespo Sports Lawyers, empresa legal contratada por el cuadro morado.

Según un documento en poder de La Nación, Saprissa debía cancelar este monto el pasado 28 de marzo, pero solicitó aumentar el plazo para el próximo 20 de abril .

Sin embargo, la solicitud fue aprobada parcialmente por el TAS.

“Acuso recibo de la carta del recurrente del 11 de marzo de 2023, copia que se adjunta a la atención del demandado. En nombre del director general, se concede parcialmente la solicitud de la recurrente de prórroga del plazo para pagar el anticipo de costas en este asunto. En consecuencia, invito al Deportivo Saprissa a pagar la totalidad del anticipo del costo, a saber, CHF 48,000 francos suizos antes del 11 de abril de 2023 a la cuenta bancaria del TAS”, puntualizó el tribunal por medio de un correo electrónico, del cual este medio tiene una copia.

Margarita Echeverría, árbitra en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, explicó a La Nación que este tipo de montos que se solicitan en medio de una apelación son para garantizar el avance del proceso. “Las partes interesadas por lo general pueden pedir estas prórrogas y se las otorgan. Pero si el monto no se cancela en el plazo establecido, el caso se archiva”, dijo Echeverría.

Saprissa solicita una prórroga al TAS para cancelar el monto económico para que la apelación del caso de Jimmy Marín siga en estudio.

Cuando Jimmy decidió dejar Medio Oriente para regresar al Saprissa, los tibaseños y los israelíes acordaron que si el jugador era vendido fuera de Costa Rica, estos últimos recibirían un monto de parte de los morados. (Rafael Pacheco Granados)

El caso Copiado!

El volante costarricense dejó el fútbol costarricense para jugar en Israel en el mes de junio del 2019. En ese entonces era jugador florense y pasó al Hapoel. Cuando Jimmy decidió dejar Medio Oriente para regresar al Saprissa, los tibaseños y los israelíes acordaron que si el jugador era vendido fuera de Costa Rica, el club europeo recibiría un monto de parte de los morados.

No obstante, en Saprissa sostienen que la salida de Jimmy a Rusia no fue una transferencia, sino que el jugador partió de Tibás en libertad, mediante pago de la cláusula de rescisión de contrato y una decisión unilateral. Ante esto no han pagado el monto.

FIFA falló al respecto cuando a inicios de diciembre del 2022 condenó a Saprissa a pagar el monto total.

“Deportivo Saprissa, debe pagar a la Demandante USD 375.000 más 5% de interés a partir del 19 de julio de 2022 hasta la fecha de pago efectivo”, se lee en la sentencia, de la cual La Nación tiene una copia.

Es importante recordar que este caso también tiene su versión a nivel nacional, porque Jimmy Marín y su agente, José Luis Rodríguez, tienen demandado ante el Tribunal de Conflictos de la Federación Costarricense de Fútbol a Saprissa.

El deportista y el asesor reclaman tener un acuerdo con Saprissa que en caso de que el futbolista volviera al extranjero los dos recibirían un reconocimiento económico. La demanda de ambos es de $60.000.