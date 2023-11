Cartaginés tiene una semana para demostrar si está a la altura

En el Cartaginés, nadie se atrevería a objetar a quien diga que su temporada ha sido decepcionante. Tres de sus cuatro objetivos ya se le esfumaron, se dio el cambio de técnico y, por ahora, es difícil colocarlo en el lote de grandes favoritos al título nacional. Si quieren cambiar la percepción, tienen una semana para hacerlo.

Dylan Flores (izquierda) marcó el primer gol del Cartaginés ante Liberia. Los brumosos pasaron apuros para superar 3 a 2 a los liberianos, pese a empezar ganando 2 a 0. (Hamilton Ramírez, Cartaginés)

A los brumosos se les presenta una oportunidad única para borrar tantas dudas y convencer hasta a sus propios fanáticos, quienes no se presentaron en buen número ante Liberia (ganaron 3 a 2 el domingo): el próximo miércoles visitan a Herediano y el domingo reciben a Alajuelense.

En estos dos juegos se verá si es creíble ese discurso en el que argumentan que tienen el nivel necesario, el crecimiento en la propuesta, el plantel y los elementos tácticos para pelear de tú a tú. Incluso, el entrenador Mauricio Wright pidió más respeto para los suyos y se lo puede ganar en estas dos presentaciones.

El punto es que en este semestre los blanquiazules no pudieron con ninguno de los tradicionales. Saprissa los goleó en el Fello Meza y les ganó tres partidos (dos a nivel local y uno en la Copa Centroamericana), la Liga también les pasó por encima en tres juegos (uno en el Apertura y en dos para eliminarlos de Concacaf) y el Team les arrebató un empate.

Otro factor que por ahora no visualizan los de la Vieja Metrópoli es que después de medirse a Herediano y Alajuelense, cerrarán la fase regular visitando a Sporting FC y Pérez Zeledón. Seguramente, los brumosos no quieren llegar a esos duelos con el boleto en el aire. La clasificación está muy cerca, pero no segura aún.

Una oportunidad más para Cartaginés

Si en algo tiene mucha razón el técnico Mauricio Wright, quien llegó a relevar a Paulo César Wanchope, es en lo que muestra la tabla de posiciones: son terceros y apenas hay cuatro unidades de diferencia con respecto a Alajuelense (segundo), mientras que tienen cuatro de ventaja sobre Herediano (cuarto).

LEA MÁS: Mauricio Wright: ‘Al Cartaginés no se le mira de la misma manera que a los otros grandes’

A nivel de juego y objetivos la historia es otra, pero en números el presente no luce del todo mal para el Cartaginés. Eso sí, ya se le presentaron oportunidades hasta de asumir el liderato y falló, precisamente frente a estos mismos adversarios.

El premio sería mayúsculo para los brumosos si en esta semana ganan sus dos juegos. No solo darían un golpe en la mesa, sino que también amarrarían la clasificación (con tres puntos más estarían virtualmente adentro).

Wright quiere transmitir su garra para dar ese golpe, pero sabe que debe mejorar mucho su propuesta.

“La Liga tiene un gran equipo y está muy reforzado, pero estamos ahí. Es un momento importante para nosotros... En términos generales, Cartaginés está llegando a donde quiero, pero nos falta y sabemos que tendremos una semana durísima”, comentó el técnico.