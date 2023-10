Cartaginés le huye a las nefastas consecuencias de un descalabro ante el Comunicaciones

Cartaginés tiene por delante el partido que define su temporada. Del duelo contra el Comunicaciones de Guatemala (8:15 p. m.) depende la estabilidad deportiva en este semestre y hasta tiene implicaciones económicas, para un equipo que inició la campaña con la opción de ganar cuatro títulos y ya solo lucha por uno.

Cartaginés viajó el domingo a Guatemala y este lunes realizó su última práctica, previo al partido de este martes, en el Doroteo Guamuch Flores. (RM Deportes)

Meterse a la próxima Liga de Campeones de Concacaf le daría un impulso financiero a los blanquiazules, según lo aseguró su propio gerente, Leonardo Vargas. Incluso, los dineros que recibirían por ir al certamen estelar del área facilitaría cumplir el sueño de tener un centro de alto rendimiento.

Al mismo tiempo, en lo futbolístico representaría lavarse la cara y despejar las dudas, luego de perder la Recopa, quedar eliminados en el Torneo de Copa y de la Copa Centroamericana. Y es que los blanquiazules ya cambiaron de técnico, pero tras la salida de Paulo César Wanchope, Mauricio Wright tampoco ha enderezado el rumbo.

A Wright lo llevaron para obtener resultados inmediatos y esto se traduce en sacar la serie frente a los cremas. El timonel lo tiene clarísimo y sabe que no es nada sencillo, luego de empatar 1 a 1 en casa y estar obligado a ganar o empatar con goles este martes en el Doroteo Guamuch Flores, ya que los tantos de visitante son criterio de desempate.

“Siempre es importante lograr los objetivos que se trazan, pero ahora estamos enfocados en este partido, porque no hay más allá. Esperamos tener la capacidad de alcanzar esta meta... Me gusta demostrar con acciones en la cancha. Tenemos una oportunidad y no la podemos dejar pasar”, señaló el entrenador.

Es una realidad que los brumosos están bien ubicados en el torneo tico (terceros) y están encaminados a clasificar a las semifinales. No obstante, no se pueden dar el lujo de fallar de nuevo o la presión se desbordaría para el nuevo entrenador y el plantel.

Rendimiento a la baja del Cartaginés

Los resultados previos no son alentadores, el Cartaginés viene de caer goleados 4 a 0 ante Saprissa, luego igualó con el Comunicaciones y el viernes anterior perdió 1 a 0 frente a Santos.

Lo más preocupante para los centenarios es que su funcionamiento dejó mucho que desear en estos tres compromisos: deficiencias en defensa, problemas para generar peligro y errores individuales. Pese a esto, los líderes apuntan a cambiar el chip de inmediato.

“Hemos dejado de hacer cosas, tomamos malas decisiones en la cancha y no hemos estado a la altura. Sin embargo, más allá de la frustración que sentimos, ante el Comunicaciones es un juego vital para nosotros como jugadores y para la institución”, afirmó Marcel Hernández.

Al Cartaginés le urge mostrar esa versión de equipo muy sólido en ataque y con equilibrio. Eso sí, el Comunicaciones es una amenaza, si se toma en cuenta que lleva la serie a su favor y que en el torneo chapín están en la cima de su grupo.

Wright tiene a su favor que cuidó piezas el fin de semana y contará con Carlos Barahona (dolencia en el codo) y Kenneth Cerdas (problemas de rodilla). Quienes no estarán son Kevin Espinoza por lesión y tampoco viajaron Marco Ureña, Diego Mesén y Josimar Méndez.