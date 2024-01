Cartaginés enfrenta con molestia y decepción demanda de Paulo César Wanchope

Desde hace cinco años no se escuchaban problemas de demandas contra Cartaginés, de figuras que salieron del club. La administración de Leonardo Vargas resolvió siempre con un acuerdo, pero con Paulo César Wanchope no fue así.

Paulo César Wanchope tuvo dos pasos por el Cartaginés. En ninguno de ellos completó el contrato que firmó inicialmente. (Rafael Pacheco Granados)

Wanchope quedó fuera del conjunto brumoso en octubre y luego tres meses, no se llegó a un punto medio para el finiquito. Paulo César recurrió a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y planteó su reclamo por la vía legal.

En la Vieja Metrópoli señalaron que de su parte, había disposición para evitar este tipo de conflictos, sin embargo, aseguran que no hubo opciones para esto.

“Es un tema muy complicado, incluso los abogados nos han recomendado no entrar en tanto detalle. Es un proceso que vamos a llevar y no es que no se ha llegado a un acuerdo, sino que él no aceptó ningún tipo de negociación. Es algo nuevo para nosotros”, señaló el gerente general, Leonardo Vargas Masís.

Visiblemente molesto y decepcionado por la situación, Vargas prefirió no entrar en detalles ante la prensa, previo al duelo contra Grecia. Así mismo, no se refirió a los problemas internos que tuvieron en la era del timonel, según el arquero Kevin Briceño.

El portero expuso que se dieron conflictos con el entrenador; incluso, aseguró que él y varios jugadores hasta perdieron la motivación, por “cosas que nunca antes habíamos visto en el fútbol”.

El gerente se limitó a señalar: “Desde el primer momento fue complicado. Antes de contratar a este cuerpo técnico sabíamos de una situación similar que se dio con otro club y que dejó muy tocado a ese equipo. Era parte de lo que podía suceder y lo vamos a enfrentar. Hemos sido respetuosos de todos los que han estado en el club”.

Por ahora, la dirigencia no tiene clara la afectación económica que les podría acarrear esta disputa. No obstante, saben que el proceso será complejo.

Pese a que no hay humo blanco, los centenarios apelan a resolver esto antes y sin tener que afrontar todo el proceso. Para ellos, mucho dependerá de la voluntad del entrenador, ya que ellos sí quieren negociar.

“Tengo una molestia desde lo laboral, porque cuando uno fracasa y no obtiene los resultados, la otra parte debe ser consciente de esto. Sin embargo, entiendo que el fútbol es un negocio y todas las partes tienen sus derechos. Apelo al profesionalismo que este cuerpo técnico nos conversó antes. Esperamos que esto tenga un buen desenlace para todas las partes y que todos seamos justos”.

El dirigente no quiso calificar si la decisión de fichar a Paulo fue buena o mala. Simplemente se limitó a remarcar que en el semestre anterior disputaron cuatro torneos y tuvieron que quitarlo luego de perder la Recopa y quedar fuera del Torneo de Copa y la Copa Centroamericana.

La demanda no es únicamente de Wanchope, sino que están involucrados dos colaboradores más del técnico.