Kevin Briceño expone fuertes diferencias que se dieron con Paulo César Wanchope en Cartaginés

Pasaron tres meses desde que Paulo César Wanchope dejó el Cartaginés, pero finalmente un futbolista aclaró tantos y tantos rumores sobre una relación rota entre el entrenador y el camerino.

Kevin Briceño asegura estar mucho más motivado en el Torneo de Clausura 2024. El portero del Cartaginés tapó un penal ante Saprissa, en el empate 1 a 1. (Rafael Pacheco Granados)

El portero Kevin Briceño tenía algo guardado y se abrió de manera espontánea, para contar su verdad. La Nación le preguntó al arquero sobre su mejora en el rendimiento y los cambios que hizo en la pretemporada, para retomar su buen nivel.

La respuesta fue hasta inesperada: “En el torneo anterior pasaron muchas cosas que nos afectaban como jugadores. Se dieron situaciones que nunca habíamos visto en el fútbol y que no entendíamos, entonces esto lo mermaba a uno y le quitaban las ganas de ir a entrenar y trabajar. Fueron cosas complicadas”.

La repregunta era hasta obvia: ¿Qué fue eso que sucedió?

“Son cosas que tuvimos con el entrenador anterior a Mauricio Wright, con Paulo (Wanchope). Se dieron muchos problemas, pero no los vamos a ventilar. Lo que sí puedo decir es que nos afectaban directamente a los jugadores”.

Ahora tienen más sentido las declaraciones de jugadores recalcando que estaban más cómodos sin Paulo.

Si bien, Briceño no quiso explicar a detalle cuáles fueron esas situaciones que lo indignaron a él y a varios compañeros, sí le envió un dardo directo a Paulo César.

“Lo que pasó habla mucho de él (Paulo) como persona, porque en muchos lugares en los que estuvo no le fue bien; de la Selección no salió de la mejor manera, de Pérez Zeledón tampoco y de igual forma de Herediano, así que no es casualidad”.

El meta continuó: “Esas situaciones que se dieron con él (Paulo) afectaron a muchos directa e indirectamente. Ahora el ambiente laboral ha mejorado mucho y con el nuevo profesor tenemos un aire distinto, que se refleja. Si no se tiene un buen líder de jefe, es complicado”.

Estas frases fueron la confirmación de que sí existieron diferencias importantes a lo interno y por lo mismo, la directiva tomó cartas en el asunto.

El propio Leonardo Vargas, presidente de los blanquiazules, externó semanas atrás ante los medios que se tardó en tomar esa decisión con Chope. El timonel utilizó la misma vía para lanzar una indirecta, haciendo alusión a que habían dirigencias permisivas con sus jugadores y que para él, la disciplina no se negocia.

Briceño niega problemas por exigencias de Wanchope

Paulo César Wanchope siempre ha defendido la disciplina y la exigencia absoluta para los futbolistas. Luego de que Kevin Briceño revelara las diferencias que se dieron con el timonel, se le consultó directamente sobre si la incomodidad era por esa forma de ser del entrenador.

Ante esto, respondió: “No era un tema de la exigencia de él. Nosotros nos debemos a un club, no a una persona y entendemos que los entrenadores y los jugadores van y vienen, porque el club está por encima de todos”.

Además, agregó: “Se dieron problemas con muchos jugadores, no solo conmigo. No es una casualidad y es que he estado en varios equipos y nunca he sido problemático, por lo que uno hace un balance y ve que no es uno”.

Kevin aceptó que también hubo una gran responsabilidad del grupo, tras un semestre en el que perdieron la Recopa, quedaron fuera de la Copa Centroamericana y de la Copa de Campeones de Concacaf.

El cancerbero reconoció que el nivel de todos fue muy bajo, pero pese a las diferencias con el entrenador, siempre trataron de sacar adelante la tarea por el equipo, no por su líder de ese momento.

Si bien Chope se marchó a inicios de octubre, con Mauricio Wright a la cabeza los brumosos tampoco salieron del bache y cayeron goleados en las semifinales del Apertura 2023 a manos de Saprissa.