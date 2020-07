Una vez un periodista me llamó y me dijo que el director de selecciones menores había dicho algo así como que no había talento, que costaba mucho encontrarlo. Todos los jugadores buenos quieren ir a la Selección, pero qué pasa si usted está en la Selección y escucha que no tiene talento. O va en el bus con sus compañeros y lee en La Nación que usted no tiene talento. Alguna vez Leonardo Da Vinci dijo que el talento se pierden sin trabajo.