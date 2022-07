Bryan Ruiz le dio la ‘10’ de Alajuelense a Brandon Aguilera

Este fue el momento en el que Bryan Ruiz le dio a Brandon Aguilera la ‘10’ de Alajuelense. (JOHN DURAN)

Brandon Aguilera fue uno de los primeros en llegar al partido entre Alajuelense y Guanacasteca en el Estadio Ricardo Saprissa. Probablemente le habría gustado jugar, eso sí, no se sabe con quien, en este partido específico.

Estaba ahí por una razón particular y realmente que salió sorprendido con la clase de homenaje que le hicieron, porque fue muy simbólico: Bryan Ruiz le dio una réplica de la camisa ‘10’ de Alajuelense.

Antes de eso, con camisa negra y jeans, el futbolista que recientemente firmó un contrato por cuatro años con en Nottingham Forest de la Premier de Inglaterra saludaba de forma muy amena a los integrantes del cuerpo técnico de la Liga, pero sucedía lo mismo cuando veía a los de la ADG.

Entró al camerino de la Liga para saludar a sus amigos. También ingresó al de Guanacasteca para lo mismo.

Los dos equipos son importantes para él. Pasó los últimos años en la Liga, terminando de desarrollarse como futbolista, muy a pesar de que debutó en Primera División desde que tenía 15 años.

En diciembre era el capitán del alto rendimiento de Alajuelense y es el vivo ejemplo de que los préstamos no hay que satanizarlos ni verlos como algo malo. Al revés, a inicios de este año se marchó a la ADG, donde empezó a jugar.

Aguilera se soltó a jugar, atrapó la atención de Luis Fernando Suárez, quien lo llevó a la Selección Nacional y cuando jugó empezaron las llamadas desde el extranjero para preguntar por él.

Fueron varios clubes los que lo pretendían y las cosas iban caminando, hasta que Alajuelense y el representante del futbolista, Kurt Morsink le dieron la sorpresa de que todo estaba listo para venderlo a la Premier League de Inglaterra.

Aunque Nottingham Forest Indicó que Brandon Aguilera estará a préstamo por lo que resta de este año con Guanacasteca, para que tenga la posibilidad de jugar y seguir muy cerca de la Selección Nacional cuando resta tan poco para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en la ADG aún no lo pueden utilizar. El gerente de Guanacasteca, Yosimar Arias explicó que el equipo inglés todavía no manda los documentos. El préstamo no está firmado y, por lo tanto, a hoy, Brandon Aguilera no forma parte de la plantilla.

Puede ser que los documentos lleguen pronto y que todo termine de concretarse, pero esa es la razón por la que aún él no puede jugar.

Así que acudió al partido entre Alajuelense y Guanacasteca, eso sí, no solo como espectador.

En realidad llegó invitado por Liga Deportiva Alajuelense, porque el equipo que era 100% dueño de su ficha y que lo vendió al Nottingham Forest quiso hacerlé un homenaje a ‘Bebote’, como le dicen todos en el camerino rojinegro.

Después de que recibió la camisa ‘10’ por parte de Bryan Ruiz, fue a tomarse la foto de rigor con la Liga, pero quizás, lo que no esperaba es que quienes acudieron a las gradas, se pusieron de pie para aplaudirle.

Su mensaje desde la cancha al liguismo fue corta, pero directa: Muchas gracias por el apoyo de siempre y los voy a llevar siempre en el corazón“.

Alajuelense ganó 4 a 1 y el técnico de Guanacasteca, Juan Vita lamentó que aún no pueda contar con Brandon Aguilera ni con los extranjeros, porque considera que el equipo resiente eso.