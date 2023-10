Ariel Rodríguez: ‘Tenemos una revancha hermosa y estamos con ganas de jugar ante el Estelí’

Hace nueve años, en la última visita del Real Estelí frente a Saprissa, el cuadro morado se impuso 3-0; los tres goles los marcó Ariel Rodríguez. Eso ocurrió el 27 de agosto de 2014, y ahora, en la Copa Centroamericana de Concacaf, se encuentran nuevamente en el reducto morado.

Una vez más estará Rodríguez, quien está experimentando un buen momento y es el sublíder en la tabla de goleo del campeonato nacional, con ocho anotaciones.

Previo al choque de este miércoles a las 6 p. m., Ariel atendió a la prensa y se mostró listo para enfrentar a los pinoleros, y si es posible, volver a sacudir las redes. Sin embargo, tanto él como todo el plantel de Saprissa esperan cobrar revancha después de perder 0-1 en Nicaragua la semana pasada.

“Esto sucedió hace nueve años, si no me equivoco, y no puedo quedarme con que le hice tres al Estelí. Es un nuevo partido y, obviamente, quiero anotar, pero debemos estar tranquilos y manejar el encuentro de manera inteligente. Aprovecharé cualquier oportunidad que se me presente para marcar”, dijo Ariel Rodríguez.

- ¿Qué se ha hablado en el grupo y cómo han manejado la presión tras la derrota del partido de ida en Nicaragua?

- Estamos ansiosos por enfrentar este partido, sabemos lo que ocurrió la semana pasada y estamos dolidos, pero Saprissa es un equipo ganador, y todos hemos enfrentado situaciones difíciles en el pasado. Es lo hermoso del fútbol, que ahora tenemos una hermosa revancha. Estoy muy emocionado de una manera positiva, y sé que el grupo está fuerte para revertir el resultado. La afición es muy importante para nosotros; incluso con la lluvia el domingo pasado ante Guanacasteca, mucha gente asistió, lo que nos impulsó aún más.

- ¿Qué representa para el grupo que Mariano Torres pueda tener minutos en el partido?

- Estamos contentos; cuanto más jugadores tengamos disponibles, mejor para el plantel. Conocemos la calidad de Mariano y lo importante que es para el grupo. Esperemos que pueda jugar y nos aporte mucho. Ha estado entrenando y se ha adaptado física y tácticamente.

"Debemos ser pacientes y presionar alto para buscar el gol", dijo Ariel Rodríguez, goleador de Saprissa. (Milton Montenegro)

- ¿Cómo pueden hacerle daño al Estelí?

- El partido pasado fue complicado, y la cancha es difícil, pero eso no debe ser una excusa. Además, el Estelí cuenta con buenos jugadores y aprovecharon la emoción de su afición y se conectaron con ellos. Nosotros empezamos lentos y reaccionamos tarde. Al final, ellos se desgastaron físicamente, y algunos jugadores parecían cansados, lo que podría afectarles en la cancha de Saprissa que es más grande. Sin embargo, este es un nuevo partido, y creo que el Estelí vendrá muy motivado. Debemos ser pacientes y presionar alto para buscar el gol. Su punto fuerte está en el mediocampo, por lo que debemos prestar especial atención a esa área para limitar su fortaleza.

- ¿Qué ha hecho diferente que ha recuperado la versión goleadora?

- A lo largo de mi carrera, me ha ido bien en términos de goles, sin importar si son buenos, malos o regulares; las estadísticas hablan por sí mismas. En 2021, tuve una lesión de pubalgia que me afectó durante aproximadamente un año y dos meses. Podía jugar, pero no me sentía bien. Esta lesión me limitó mucho, y la gente no lo sabe, ni necesita saberlo, pero a veces me costaba levantarme de la cama porque no podía mover la pierna izquierda. Esto influyó en los tres últimos torneos cortos. Gracias a Dios, hice una buena pretemporada y seguí los consejos del cuerpo médico, incluyendo la natación, y el dolor desapareció.

- ¿Actualmente está realizando ejercicios extras o trabajando más en la definición para ver resultados en la cancha?

- Siempre he sido el mismo en ese aspecto, siempre he trabajado de más y disfruto entrenar al máximo. Siempre me entrego al cien por cien y me siento muy bien física y mentalmente. Christian Bolaños bromea conmigo y dice que siempre estoy contento, pero el fútbol me ha dado mucho, y la forma de devolver algo es entrenar bien y hacer todo de la mejor manera posible.

- Con respecto a la pubalgia en 2021, ¿alguna vez pensó en retirarse?

- Cuando tuve la pubalgia, me sentía atrapado en una pesadilla, y sí, en ese momento pensé en retirarme debido a lo que estaba experimentando, no por la edad. Cuando una lesión limita tanto a uno, es natural que se llegue a considerar esa opción.