Vladimir Quesada tiene espíritu ganador y cree que con apoyo de la afición sacarán al Estelí

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dice estar tranquilo para enfrentar al Real Estelí de Nicaragua. Según manifestó, experimenta la presión y ansiedad normal de un partido. No le inquieta si algunos en redes sociales pidieron su salida de Saprissa luego de la derrota 0-1 del miércoles pasado.

Vladimir Quesada confía en revertir la serie que tienen en contra en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Este miércoles a las 6 p. m. es el choque de vuelta en el Estadio Ricardo Saprissa y Vladimir dijo que con el respaldo de la afición, que llenará el estadio, su equipo saldrá en busca del pase a las semifinales.

- ¿Cómo analizan este segundo juego, luego de la derrota en Nicaragua?

- La motivación es muy buena, el recibimiento que tuvimos el domingo pasado de alguna manera confirmó lo que siempre hemos dicho: nosotros no jugamos solos; tenemos el apoyo de nuestra afición que es la más leal. Ellos (aficionados) entienden que quienes nos representan en la cancha son los jugadores, pero necesitamos ese apoyo en las graderías y ante las adversidades, necesitamos el respaldo de la afición para revertir el resultado. Los muchachos están con una cohesión de grupo muy fuerte y están con un espíritu ganador.

- ¿Piensa dejar en la concentración a Mariano Torres y Javon East quien salió lesionado el domingo, están para jugar?

- Lo de Javon fue algo extraño, nos sorprendió, pero lo bueno es que los jugadores tienen ese nivel de profesionalismo. Se sintió mal y no podía desarrollarse en el terreno de juego, y tuvo el profesionalismo de pedir el cambio. El doctor le hizo los análisis pertinentes y la recuperación es buena y participó con el grupo que hace la recuperación completa, y se siente bien.

“Mariano está en la lista de los 23 que envié a la Concacaf y ya determinaré con él si estará en el banquillo o no lo usaremos. Como lo comenté en la conferencia pasada, es importante la opinión del cuerpo médico y preparadores físicos. Me baso en la opinión de él, va a entrenar con el grupo y eso le ayuda a mejorar su nivel de juego. Él ha venido trabajando muy bien con su gran profesionalismo y él y yo vamos a tomar la decisión, me basaré en el punto de vista que me ofrezca y se lo ha ganado”.

- ¿La derrota pasada fue una lección para todos ustedes?

- Vamos a tratar de usar lo mejor posible el sentido común para tomar decisiones. Probablemente no fue nuestro mejor partido, pero se magnifica por el rival con el que perdimos. Nuevamente hago un llamado de atención: el fútbol de Nicaragua no es el mismo de hace 30 años. Ellos han alcanzado un nivel en las diferentes categorías, lo decimos y no nos escuchan, y mucha parte de la afición y prensa sigue menospreciando. De nuestra parte no hubo menosprecio; si jugamos mal, jugamos mal.

- ¿Jefferson Brenes puede ser tomado en cuenta?

- Michaell Chirinos también está en trabajos grupales; ellos apenas empezaron y a los dos los vi muy bien y la verdad que son de nuestra entera confianza. Muy contentos con lo que mostraron durante el entrenamiento y vamos a tomarnos el tiempo para definir, quizá alguno aparezca en la lista final, pero sin precipitarnos, sin forzar nada hacia ellos.