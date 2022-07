Aquiles Mata explica el objetivo de Alajuelense con Marcel Hernández

Alajuelense, Cartaginés y Marcel Hernández son los protagonistas de una novela que todavía tiene al menos un par de capítulos por escribirse y que deja muchas preguntas en la órbita de los aficionados.

Vamos a explicar el caso, pero desde ya es importante aclarar que el objetivo principal del equipo manudo no es que el jugador se incorpore para el Apertura 2022 que se iniciará el próximo miércoles 20 de julio.

[ Cartaginés no desinscribirá a Marcel Hernández y Alajuelense acudirá a vía legal ]

El delantero cubano llegó a la Liga para el segundo semestre del 2020, tuvo un rendimiento muy bueno donde incluso fue el goleador del equipo, sin embargo, en enero de este año Alajuelense decidió, según el cubano, enviarlo a pŕestamo al Club Sport Cartaginés, equipo al que hace año y medio antes había recibido $150.000 por la compra de la ficha del jugador.

El contrato de ese préstamo es el que tiene a estas tres partes en medio de una discordia donde incluso hay cosas muy claras: el cubano no tiene como principal objetivo jugar en Alajuela y en las tiendas erizas no todos quieren un regreso del máximo goleador extranjero.

Una cláusula en el contrato de préstamo que firmaron las tres partes involucradas a inicios de este año detalla que el equipo liguista, dueño de la ficha de Marcel, podía pedir la desinscripción del jugador siempre y cuando exista una oferta formal. Opción que Alajuelense tiene en este momento y que llega desde el fútbol de Guatemala, propiamente del Municipal.

Marcel Hernández logró que el Cartaginés saliera campeón después de ocho décadas sin un título. FOTO: (Rafael Pacheco Granados)

Aquiles Mata, asesor legal de los manudos, y quien lleva este caso, responde algunas preguntas que hace la afición.

- ¿Alajuelense quiere a Marcel Hernández para que se integre a las filas del club para este último semestre que tiene contrato? Copiado!

– Es importante aclarar algo, el objetivo principal no es que Marcel se integre al club para el siguiente campeonato. El contrato estipula que si se presenta una oferta formal por el jugador, el Cartaginés tiene dos posibilidades, cancelar el monto establecido y se deja al jugador, o bien, proceder con la desinscripción para que el jugador y Alajuelense tomen una decisión sobre la oferta.

- ¿Qué pasa si Cartaginés lo desinscribe y Marcel no acepta ir a Guatemala? Copiado!

– Alajuelense podría dejarlo en sus filas, aunque no es el principal objetivo. O bien, pŕestarlo a otro club si fuera el caso.

- ¿Qué relevancia tiene la opinión de Cartaginés en esta oferta que tiene Alajuelense? Copiado!

– Ninguna, el tema de la oferta es entre Alajuelense y Marcel. Cartaginés solo tiene que valorar dos cosas, si quiere a Marcel, tendrá que cancelar lo que indica el contrato y es un monto de $200.000, de lo contrario tendrá que proceder con la desinscripción.

- Los blanquiazules ya notificaron que no lo van a desinscribir porque el jugador declinó tomar la oferta en Guatemala y por esa razón no procederán. Copiado!

– La cláusula es clara, en el tema de si el jugador acepta o no acepta, es un tema entre Alajuelense y el delantero, no tiene nada que ver el Cartaginés. Este viernes ya la Liga podría iniciar un proceso de cobro judicial, es solo demostrar que el Cartaginés no lo desinscribió. Si Cartaginés no procede, deberá asumir el proceso legal.

– Pero ante la Unafut, existe un contrato de préstamo y el jugador podría seguir jugando con los brumosos… Copiado!

– El jugador podría seguir jugando con los brumosos, hay un contrato, pero Alajuelense iniciaría un proceso legal al respecto. El contrato estipula que si aparece una oferta formal por el jugador, el Cartaginés tiene dos opciones, cancelar el monto de la cláusula o desinscribirlo.

La novela entre Alajuelense, Marcel Hernández y el Cartaginés parece que no tiene un final…