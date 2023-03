Andrés Carevic insiste en que Alajuelense puede competir bien contra Los Ángeles FC

Alajuelense goleó 4 a 0 a Guadalupe y ahora se concentra en su reto inmediato: Los Ángeles FC, en la Liga de Campeones de Concacaf.

Andrés Carevic lo había dicho hace unos días y lo repitió al cerrar la primera vuelta de la fase regular como líder: “Podemos competir bien”. Y eso lo dijo en alusión directa a la ‘Concachampions’.

¿Esa ambición de buscar más goles por qué se da?

La exigencia es respetar al rival, jugar con seriedad buscar siempre el arco rival. Eso es lo que hacen nuestros jugadores. Importante el triunfo, haber ganado en casa nuevamente y mantener el liderato. Contento y felicitar a los jugadores por el esfuerzo que hicieron.

¿Qué va a pasar contra Los Ángeles en cuanto a la rotación de arqueros?

No te puedo comentar qué decisiones vamos a tomar de acá al jueves.

¿Los Ángeles juega este fin de semana, cómo ha estado el análisis de sus cinco amistosos?

Sabemos que es el campeón, han tenido algunas bajas y otras altas, tiene grandes jugadores, es el campeón de la MLS, tiene jugadores internacionales. Creo que nosotros podemos competir bien y tratar de hacer nuestro trabajo para que la serie sea favorable, a pesar de que sabemos que será una serie complicada, con un equipo que tiene un montón de figuras y al final de cuentas trabajamos duro para poder pasar la serie.

¿Cómo ha sido la exigencia en 11 partidos para que la Liga llegue a punto para el partido del jueves?

Nuestro día de trabajo es la exigencia de siempre. No vamos a cambiar en esta semana nada de lo que venimos haciendo, la exigencia que nosotros generamos y el esfuerzo de todos los días de los jugadores. Eso hay que resaltarlo, porque realmente trabajan duro para estar donde estamos. Y para la gente que le ha tocado participar, ha hecho su mayor esfuerzo.

Y gracias a todos ellos estamos hoy donde estamos en el campeonato nacional. Sabemos que ahora es un torneo internacional y trataremos esta semana de preparar el partido importante que tenemos y tomar decisiones para enfrentar la serie.

¿Cómo está Celso Borges?

Celso va evolucionando muy bien, ha tenido como otros de sus compañeros cargas musculares y por eso no ha participado y el jugador que no esté al 100% no se toma en cuenta porque no voy a arriesgar a un jugador a una lesión grave.