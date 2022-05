Allen Guevara encontró en Cartaginés lo que Alajuelense ya no le daba para llegar a la Selección a sus 33 años

Allen Guevara no esconde que salir de Alajuelense lo desestabilizó y no fue para menos, ya que estuvo 10 años en la Liga y su adiós se presentó en un momento de caos. Es más, el propio Guevara reconoce que le costó casi 12 meses asimilar el golpe, hasta que abrió los ojos y se dio cuenta que el cambio en realidad fue para bien y que en Cartaginés encontró lo que en el León ya no le daban o jamás tuvo. Es más, a sus 33 años hasta volvió a la Selección Nacional, algo que no conseguía desde el 2013.

Allen se marchó del conjunto rojinegro en medio de una sequía de siete años sin títulos y luego de perder una final contra Saprissa (Clausura 2020), que también provocó que se cortara a figuras como Kenner Gutiérrez y Cristopher Meneses. Por más que el atacante tenía una larga trayectoria con los manudos, nunca figuró con el mismo liderazgo del que hoy goza con los brumosos, institución en la que porta la cinta de capitán y en la que en los últimos dos torneos sumó más goles que en ningún otro campeonato en su carrera.

Incluso, fue en el conjunto de la Vieja Metrópoli donde le abrieron los ojos, según contó, para darse cuenta de sus errores en cancha y hacer cambios en su vida privada que ahora se traducen en un llamado a la Tricolor, de cara a los duelos de la Liga de Naciones de Concacaf y para intentar ganarse un campo para el repechaje ante Nueva Zelanda (14 de junio).

“Alajuelense, Saprissa y Herediano tienen exposición, pero en Cartaginés me he topado con mucha gente que ha sacado el tiempo para hablar conmigo, me han dicho todas mis falencias de antes y todo lo que debía mejorar. Entre estas personas le agradezco al especialista en video que tenemos en el club, porque se ha sentado a mi lado y me ha explicado visualmente en lo que estaba fallando. Además, el profesor Géiner siempre me ha apoyado y me dijo que si yo lograba hacer mi fútbol iba a estar en la Selección. Todo lo que me han dado en este equipo me ha ayudado mucho”, dijo el líder de los centenarios.

El capitán de Cartaginés, Allen Guevara, suma ocho goles en el Torneo de Clausura 2022 y estuvo como titular en los 21 partidos que tiene su equipo en el certamen. (Rafael Pacheco Granados)

Así mismo, comentó: “No sé si será mi mejor momento, pero me siento con mucha confianza y alegría en este club, donde se me han dado cosas muy bonitas que al final en la Liga no había sentido, por la situación que se vivía. Uno debe sentirse a gusto donde va y acá es un bonito club para jugar, la gente y la afición me han apoyado mucho y todo esto suma, porque me siento feliz”.

Eso sí, no todo fue felicidad en su llegada al Cartaginés. En su primer torneo (Apertura 2020) apenas jugó 10 partidos de titular y solo consiguió una anotación, mientras que en el segundo (Clausura 2021) únicamente participó desde el inicio en cinco compromisos y no abombó las redes.

Sin embargo, con la llegada de Géiner Segura todo cambió. El timonel habló con Guevara desde el primer día, quería rescatarlo como jugador y lo logró: en el último año futbolístico Guevara apenas se perdió un partido: los restantes 42 de su club los disputó como estelar, mientras que en el Apertura 21 logró siete tantos (un triplete) y dos asistencias y en el Clausura 2022 lleva ocho celebraciones (un triplete), un pase a gol y fue clave para la clasificación a semifinales.

“Pasar de un equipo a otro después de tantos años en un mismo club fue complicado, nunca había vivido un cambio tan radical. En el primer año me costó mucho adaptarme, se viven cosas diferentes de un equipo como la Liga a otro como Cartaginés. Con la llegada de Géiner me reencontré, me ayudó mucho y me propuse cambiar muchos aspectos de mi vida que me estaban afectando. Empecé a tener regularidad, a hacer goles, el profesor me dio la oportunidad de ser líder con la banda de capitán y estoy muy contento”, destacó Allen.

Única sorpresa de Suárez

Luis Fernando Suárez entregó una lista de 27 convocados para hacerle frente a los partidos de la Liga de Naciones de Concacaf (visita a Panamá el 2 de junio y en casa contra Martinica el 5 de junio) y al repechaje ante Nueva Zelanda (14 de junio). En este llamado solo Allen Guevara figura como sorpresa, el resto son parte de la base y ya estuvieron con el timonel.

Guevara no era convocado a la Tricolor desde mayo del 2013, pero su buen nivel lo catapultó. Si bien, el propio jugador llegó a pensar en el 2020, cuando se marchó de Alajuelense, que su carrera a los 31 años iba en descenso y la Nacional ya no era opción para él, ahora se ilusiona con convencer y ganarse un puesto con el cafetero.

“Estoy muy feliz de verme en la convocatoria. Fue muy difícil cuando salí de Alajuelense, pero he hecho consciencia en lo personal para seguir compitiendo y este llamado es una recompensa a todo lo que he hecho. Uno que ya había estado en la Selección sabe lo que representa, lo que se vive y hace falta cuando no te llaman”, dijo el capitán brumoso.

Los citados del medio local y algunos legionarios iniciarán prácticas este lunes 16 de mayo. Otro de los que vuelven es Ricardo Blanco, quien se perdió los últimos llamados por lesión, mientras que Cristian Gamboa tampoco estará ante los neozelandeses, como en el resto de la eliminatoria.

Así mismo, por decisión técnica no figuran en la lista Alonso Martínez, Douglas López y Youstin Salas, mientras que están descartados por dolencias Rónald Matarrita y José Guillermo Ortiz.

El representativo tico viajará a Catar el 6 de junio vía Miami, para arribar el 7 de junio y Keylor Navas se sumará hasta ese momento al grupo. El duelo de la repesca se disputará el próximo 14 de junio a las 12 mediodía, hora de Costa Rica (9 p. m. hora local de Catar), en el estadio Ahmad Bin Ali.

Hay que recordar que el Torneo de Clausura se detendrá al finalizar la fecha 22 para darle espacio a la Nacional y volverá hasta el 19 de junio. Si la Tricolor avanza a la Copa del Mundo compartirá grupo con España, Alemania y Japón.

Lista de convocados:

Porteros: Esteban Alvarado, Leonel Moreira y Aarón Cruz (Keylor Navas se incorpora en Catar).

Defensas: Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Óscar Duarte, Daniel Chacón, Juan Luis Pérez, Ricardo Blanco, Carlos Martínez, Bryan Oviedo e Ian Lawrence.

Volantes: Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Roan Wilson, Keysher Fuller, Carlos Mora, Allen Guevara, Bryan Ruiz, Brando Aguilera, Gerson Torres y Jewison Bennette.

Delanteros: Joel Campbell, Anthony Contreras y Johan Venegas.