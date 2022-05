Selección Nacional de Costa Rica tiene una gran novedad para el repechaje y la baja de Cristian Gamboa

El técnico de la Selección Nacional Luis Fernando Suárez dio a conocer la lista de 27 jugadores que comenzarán la preparación de Sele para los dos partidos de la Liga de Naciones y el repechaje ante Nueva Zelanda.

Convocados para el repechaje de la Selección de Costa Rica ante Nueva Zelanda. (Fedefútbol)

Una de las grandes novedades en el llamado es Allen Guevara, quien por primera vez estará en la Nacional al mando del estratega cafetero. Mientras que se confirmó que Cristian Gamboa no estará para la repesca, así como se ausentó de toda la eliminatoria por diferentes motivos. El resto de citados forman parte de la base con la que ha trabajado el colombiano y destaca el regreso de Ricardo Blanco.

“Es un microciclo largo y eso está muy bien. No me canso de agradecerle a los clubes y a la Unafut por el sacrificio y todo el apoyo que le dan a la Selección. Desde el lunes estaremos dos semanas con media concentración (los jugadores no se quedan a dormir en el hotel del FCRF), empezamos por la tarde y los demás días trabajaremos a una sesión por día”, señaló el estratega.

El timonel agregó que: “Algunos legionarios se incorporarán en la segunda semana e incluso hay una posibilidad de que alguno nos acompañe desde el primer día, pero la gran mayoría de los convocados estarán con nosotros”.

El partido decisivo por el Mundial de Catar entre Costa Rica y los neozelandeses se disputará el próximo 14 de junio a las 12 mediodía, hora de Costa Rica (9 p. m. hora local de Catar). El choque se realizará en el estadio Ahmad Bin Ali de Catar, el cual también se utilizará en la Copa del Mundo.

El cafetero también aclaró que: “De esta lista salen los jugadores para el repechaje, el único que no está en ese grupo es Keylor Navas, a él no lo utilizaré para los partidos por la Liga de Naciones ante Panamá y Martinica, solo para el partido con Nueva Zelanda, por lo que de esta lista saldrán 22 jugadores y Keylor”.

El combinado patrio tiene previsto iniciar trabajos con jugadores del ámbito local a partir del 16 de mayo y de a poco se irán incorporando el resto de los legionarios que sean convocados por Suárez.

El representativo tico viajará a Catar el 6 de junio vía Miami, para arribar el 7 de junio y contar con suficiente tiempo de aclimatación.

La Selección Nacional amarró su pase al repechaje ante Nueva Zelanda luego de un cierre casi perfecto en el octagonal de Concacaf, que le permitió dejarse el cuarto lugar. (Rafael Pacheco Granados)

La Sele tendrá un calendario muy apretado a inicios de junio, ya que previo a la repesca deberá disputar los dos primeros partidos de la Liga de Naciones de Concacaf. El primer compromiso será de visita ante Panamá (2 de junio) y el segundo en casa contra Martinica (5 de junio,en el Estadio Nacional a las 3 p. m.).

La Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), el Consejo Director de la Unafut y la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) habían acordado abrirle espacio al combinado patrio para su preparación, por lo que el Torneo de Clausura 2022 se detendrá el 15 de mayo en la fecha 22 y se reanudará el 19 de junio, una vez realizado el repechaje.