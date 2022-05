Kevin Briceño revela el calvario que sufrió por una mala praxis

El 24 de abril el portero Kevin Briceño vivió uno de los momentos de más angustia y preocupación dentro de un terreno de juego; no por una acción de un rival o un fallo suyo que terminó en gol en contra, sino porque su salud se vio afectada. El arquero recibió un golpe en su cabeza ante Alajuelense que lo obligó a salir de cambio y ser trasladado a un centro médico por el dolor y el no poder moverse con normalidad. Sin embargo, su calvario apenas estaba por empezar.

Briceño asegura que fue víctima de una mala praxis en el hospital Max Peralta de Cartago. Pasaron 17 días hasta que pudo volver a jugar, pero aún no está al 100% y la frustración que aún siente lo llevó a denunciar lo que le ocurrió, según dijo.

“Quiero que dejen de especular, voy a decir lo que realmente tengo. El día que sufrí el golpe en la cabeza contra Alajuelense me llevaron al hospital y me hicieron una mala praxis, me pusieron una inyección en el cuadricep, porque no me podía mover, tenía mucho dolor en el cuello y no me habían hecho la placa. Esto me generó un desgarro que me sacó todo este tiempo”, acusó el arquero muy molesto.

Además, agregó que “estaba listo para jugar el partido posterior a lo que pasó contra la Liga por el tema del golpe en la cabeza, sin embargo, el día después de lo de mi cabeza llegué a entrenar al club y sentía una molestia, así que me hicieron un estudio y tenía un desgarro. Le decía al doctor y al entrenador que he tratado de ser una persona con más madurez, trato de comer bien, descansar bien y lo que me molesta y me indigna es la mala praxis que me hicieron. Uno como jugador trata de cuidarse para no tener este tipo de lesiones, pero por una mala praxis en el hospital de Cartago me generaron este desgarro”.

El portero de Cartaginés Kevin Briceño se desplomó el pasado 24 de abril, durante el juego ante Alajuelense, tras sufrir un fuerte golpe en su cabeza que ameritó su traslado al hospital. (Rafael Pacheco Granados)

Briceño se perdió los partidos ante Grecia, Herediano, Santos y San Carlos producto de la lesión que afirma le generaron en el centro médico. Su lugar fue ocupado por el novato Marco Cubillo, quien debutó en un momento complejo del Torneo de Clausura 2022 y con toda la presión sobre él.

Es más, Kevin volvió frente a Guanacasteca, en la fecha 21, aún sin estar al 100% y arriesgando su físico. La molestia por el desgarro le sigue afectado y frente a la ADG se le vio limitado en ciertas acciones, como en los saques de puerta. Incluso, en la segunda parte requirió de atención médica y por un momento Cubillo tuvo que prepararse, ya que el estelar de los brumosos no se veía en plenitud.

“Aún no me he curado del desgarro, pero aguanté el dolor que aún tengo, porque no se ha completado lo del desgarre y lo hice porque quería ayudar al equipo... Era un partido vital ante Guanacasteca, teníamos que sumar los tres puntos y ahora nos queda una final más en Jicaral que tenemos que ir a ganar”, manifestó el cancerbero, quien sí terminó el duelo con los guanacastecos.

Pensando en que no se repitan estas situaciones y que el juvenil (Marco Cubillo) no tenga que asumir con tanta presión y sin contar con rodaje, los centenarios traerían de regreso para el próximo campeonato a Darryl Parker, quien se fue este semestre a préstamo al Luis Ángel Firmo de El Salvador.

El arquero de Cartaginés, Kevin Briceño (izquierda, de verde) volvió a jugar ante Guanacasteca, en el Torneo de Clausura 2022, luego de estar 17 días fuera por lesión. (Rafael Pacheco Granados)

Igual, para lo que resta del Clausura 2022 los de la Vieja Metrópoli esperan que Briceño resista, se recupere y se mantenga como el titular para el cierre y las etapas finales.