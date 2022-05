Marcel Hernández cambia los regaños por festejos e impulsa a Cartaginés a las semifinales

Si el domingo anterior se quedó con la imagen de Marcel Hernández regañando y encarando a sus compañeros, Daniel Chacón y José Luis Quirós, por los horrores ante San Carlos (derrota 3 a 2) que ponían en peligro la clasificación de Cartaginés, la imagen ante Guanacasteca en el Fello Meza muestra un giro radical: Chacón fue de los primeros en abrazar a Hernández en el primer gol de los locales y luego Marcel levantó por todo lo alto a Quirós, tras el tanto del lateral para el 3 a 0.

El atacante de Cartaginés Marcel Hernández (centro) celebró su doblete con sus compañeros, en la victoria 3 a 0 ante Guanacasteca. (Rafael Pacheco Granados)

Las reprimendas quedaron atrás y todo fue fiesta en el Fello Meza, un estadio prácticamente lleno, que vio al cubano marcar otro doblete más para llegar a 15 tantos en el Torneo de Clausura 2022. En esta ocasión sí se pudo observar a la versión de lujo de los brumosos, la que no comete fallos de club amateur, la que es convincente y muy dominante en ataque, al punto de ser la mejor ofensiva.

Todas las dudas y los nervios que pusieron a temblar a más de un blanquiazul hace solo tres días quedaron atrás con una victoria fundamental, que catapulta a los centenarios a las semifinales. A falta de una jornada los de la Vieja Metrópoli al parecer no vivirán la zozobra habitual y ese desgarrador sentimiento de llegar en desventaja y forzados a un milagro para meterse entre los cuatro mejores.

Es más, las 34 unidades les permiten a los dirigidos por Géiner Segura luchar por dejarse el segundo puesto que provisionalmente tienen y que les garantizaría cerrar en su casa en la primera muerte súbita. Si el ambiente de este miércoles fue espectacular, pese a un aguacero torrencial, es fácil imaginar la fiesta que montaría esta afición si su equipo corta los dos campeonatos que tiene sin estar en la fiesta grande y puede buscar una final en el Fello.

“Es un gran trabajo de todo el grupo, estoy muy feliz y ahora hay que consolidar la clasificación en Jicaral. Nos comprometimos desde el inicio, sabíamos que vendrían momentos buenos y otros difíciles, pero no podíamos dudar, pese a la irregularidad por momentos teníamos que dar este tipo de pasos, ser maduros y un camerino fuerte, porque aspiramos a cosas grandes y para lograrlo hay que reponerse a las dificultades. Los goles me ponen contento, pero si los goles no significan puntos, no valen”, señaló el cubano.

Marcel fue determinante de nuevo, como ha sido en todo el Clausura 2022, golpeó primero de penal en el minuto 24, puso el 2 a 0 desde la misma vía en el 31′, luego de una falta muy dudosa del arquero Antonio Torres dentro del área. Mientras que el defensor Quirós selló el triunfo con una muy buena definición y posterior a una buena acción colectiva.

ADG al borde del abismo

Si en Cartaginés todo es fiesta, en Guanacasteca la preocupación se convirtió en un terror real por perder la categoría. A falta de una sola fecha su ventaja en la tabla acumulada es de solo tres puntos con Jicaral (45 a 42) y el gol diferencia es de -27 para la ADG y de -30 para los jicaraleños.

Los guanacastecos lucen aturdidos, perdidos y están llenos de dudas, mientras que los de la Península pujan con fuerza y están más cerca que nunca de una remontada histórica para mantenerse.

“Estamos muy dolidos por la derrota, por lo abultada que fue, pero esto depende de nosotros. Esto que se vio ante Cartaginés no es Guanacasteca, pero nos queda el partido contra Guadalupe y confiamos en que podemos sacar ese partido. Uno se vuelve loco por momentos, pero nos respaldamos, vamos a luchar hasta el final y lo vamos a sacar adelante”, señaló Anthony Contreras.

En el cierre la ADG deberá visitar a Guadalupe FC, mientras que el Huracán de la Península recibirá a Cartaginés.

Ficha del juego:

- Cartaginés: 3

Titulares: Kevin Briceño, Daniel Chacón, José Gabriel Vargas, José Luis Quirós, Diego Sánchez, Víctor Murillo, Michael Barrantes, Dylan Flores,Jeikel Venegas,Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Byron Bonilla (Venegas, al 71′), Carlos Barahona (Quirós, al 71′), Arturo Campos (Flores, al 71′), Paolo Jiménez (Guevara, al 77′) y Mauricio Montero (Murillo, al 77′).

- Guanacasteca: 0

Titulares: Antonio Torres, Haxzel Quirós, Fernando Piñar, Yeison Molina, Pedro Leal, Jason Ingram, Dayron Sánchez, Jedwin Lester, Brandon Aguilera, Joseph Bolaños y Anthony Contreras. DT. Breansse Camacho.

Cambios: Shawn Johnson (Bolaños, al 11′) y Ariel Aráuz (Aguilera, al 84′).

Goles: 1-0 (24′): Hernández (penal). 2-0 (31′): Hernández (penal). 3-0: (35′): Quirós (Flores). Árbitros: Ricardo Montero con Juan Carlos Mora, Octavio Jara y Rigo Prendas. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 6 p. m.