Alex López: ‘Puede venir Pep Guardiola o Mourinho, lo que necesitamos es el campeonato’

Alex López empezó el torneo como titular con Alajuelense. (Alonso Tenorio)

“Lo que necesita la afición y lo que necesitamos nosotros es el campeonato”, afirma Alex López.

El hondureño que por alguna extraña razón desapareció de los partidos en los que Alajuelense más lo necesitaba en las instancias finales del torneo anterior y que le dio otra cara a la Liga en el último juego, comenzó este Apertura 2022 como titular.

Cuestionado muchas veces por la afición, pero respaldado de igual manera. El liguismo aún no entiende por qué de repente Albert Rudé lo relegó a la banca.

La misma gente imploraba que jugara y cuando reapareció dejó ese sinsabor de que por qué no estuvo en los otros juegos.

Pero eso ya pasó y el miércoles pasado el catracho sintió ese respaldo de los aficionados rojinegros que acudieron al Estadio Ricardo Saprissa.

Lo apoyaban, le aplaudían y le insistían en que se animara a disparar de media distancia.

“Creo que hicimos lo que terminamos haciendo el torneo pasado, el equipo viene con una idea, sabemos que el profe (Fabián) viene llegando, que tiene pocos días de entreno con nosotros y a poco vamos a ir agarrando lo que él quiere, pero creo que era importante sacar los tres puntos y disputarlos de la mejor manera”, mencionó Alex López.

Cuando anotó, la afición no solo se alegró porque era un tanto que terminaba de amarrar la primera victoria liguista en el Apertura 2022, sino porque fue un golazo del hondureño.

“Para mí lo más importante es empezar con los tres puntos, al final los goles que vengan son bienvenidos y creo que lo importante era comenzar con el pie derecho y eso fue lo que hicimos”, citó.

Además, negó que ese tanto que le marcó al Santos de Guápiles fuera un desahogo para él.

“Al final creo que aquí somos un equipo y el jugador que está dentro de la cancha siempre está tratando de hacerlo de la mejor manera y aquí somos una familia. Si me utilizan o no me utilizan yo voy a estar a disposición cuando el profesor me necesite”.

De la plantilla actual de la Liga, Alex López es el único jugador que anteriormente había trabajado con Fabián Coito.

“Es que yo lo decía, lo platicábamos, aquí puede puede venir Pep Guardiola o Mourinho, lo que necesitamos es el campeonato y ahí vamos a saber si en realidad nosotros estamos para ser campeones”, afirmó.

Y agregó: “Siempre el entrenador que venga nosotros tenemos a estar a disposición, de la manera en la que yo lo conozca anteriormente eso no significa que voy a jugar siempre, como lo he dicho siempre, somos un equipo y juegue quien juegue al final quien tiene que quedar campeón es la Liga”.

Alajuelense dejó una buena impresión en su estreno, eso sí, el marcador (2 a 0) pudo ser más abultado.

“Si miras, Bryan (Ruiz), Celso (Borges), Aarón (Suárez) y el mismo (Freddy) Góndola, tenemos una muy buena media cancha tanto dentro del once como fuera del once. Al final, como lo he dicho anteriormente, el que esté tiene que demostrar por qué está de titular y tiene que estar a disposición del técnico, porque él es así, si no está jugando de la mejor manera lo saca y en el próximo partido va en la banca”.

Este semestre se vislumbra como el más atípico de los últimos tiempos. El hecho de que el Mundial de Qatar se juegue a finales de año comprimió el calendario y los clubes deben hacerle frente al Apertura 2022, a la Liga Concacaf y al Torneo de Copa.

“Hay que encararlos de la misma manera, como lo hemos encarado anteriormente, sabemos que son tres torneos importantes y ya es hora de que la Liga quede campeón”, aseguró Alex López.

Además, indicó: “La afición está dolida, porque lo que necesita no es ganar 20 partidos seguidos, lo que necesita es el trofeo. Sin embargo, hablamos que teníamos que arrancar con el pie derecho, para poder alcanzar la copa tenemos que alcanzar la máxima cantidad de partidos”.

El centrocampista hondureño siente ese respaldo del liguismo y confía en no fallarles.

“Me ha tocado vivir las buenas y las malas, pero aquí yo siempre he estado y al final como lo he dicho siempre, espero que hasta el momento en el que yo esté aquí, yo no me voy a ir de una manera en la que sea porque estén en contra mía, sino que siempre voy a dar el máximo por esta institución”.

López se siente muy comprometido y anhela ese título tanto como cualquier liguista.

“Lastimosamente este deporte es así, es fútbol y creo que a veces es injusto, pero creo que nosotros para poder llegar a las finales hemos dado el máximo, hace falta dar ese puntazo, pero ahorita como lo dijo el capi (Bryan Ruiz), es de fracasados acordarnos del torneo pasado, sino que tenemos que pensar en este y darle para adelante”.

Después de comenzar el torneo con el pie derecho, Alajuelense recibirá este sábado a Guanacasteca, a las 5 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

