Alajuelense alineará a quien mejor esté sin importar nada más

Miguel Andrés Ajú terminó jugando el torneo anterior y ya fue titular en el primer partido de la era de Fabián Coito al frente de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Miguel Andrés Ajú cerró el torneo pasado como titular con Liga Deportiva Alajuelense y comenzó este Apertura 2022 de la misma forma, mientras que Leonel Moreira se encuentra en la suplencia.

¿Pesa más el tener el chance de ir al Mundial o el nivel dentro del equipo?

“Nosotros vamos a buscar y por un tema de salud grupal, de equipo, buscar poner al que está mejor. El que esté mejor va a ayudar mucho al equipo, vamos a ser justos con el futbolista porque eso no es un detalle menor y creo que el último punto que nosotros como entrenadores debemos pensar es lo que pueda suceder con un futbolista si puede llegar a un Mundial o no”, respondió el asistente técnico de la Liga, Martín Arriola.

Dijo que es una pregunta complicada, pero todos los que están en el fútbol saben que el día a día y el tratar por sobre todas las cosas de ser justos con los futbolistas es lo más importante.

“Yo creo que se está hablando mucho del tema y también estoy muy seguro de que en una dinámica tan rápida que tenemos de jugar el torneo, no tengo dudas de que Leonel también va a tener la posibilidad de jugar y nadie va a desconocer lo que ha sido. Y no tengo dudas de que Leonel perfectamente puede llegar al Mundial, no tengo dudas de eso”, afirmó el auxiliar de Fabián Coito.

Después de la victoria de Alajuelense por 2 a 0 contra Santos en Tibás, Miguel Ajú habló del profesionalismo con el que trabaja el departamento de arqueros del club.

“Wardy (Alfaro), Leo, Bayron (Mora) y mi persona no leemos periódicos, no leemos noticias. Lo sé porque los conozco como personas y como profesionales y nos enfocamos en nosotros. La mayor competencia somos nosotros mismos y sabemos el gran grupo y el gran staff. Los porteros tenemos a un gran entrenador como lo es Wardy”, indicó Ajú.

El miércoles en Tibás, Moreira se le acercó varias veces a Ajú y conversaban de forma amena.

“Tenemos una buena relación, no entiendo por qué lo verían malo o bien. Él tiene mucha experiencia, me aporta mucho, a como yo también le aporto mucho en el sentido de que soy una persona trabajadora, nos acuerpamos en ese ámbito y contento por tener a un gran portero como lo es Leo”.

Dijo que de forma constante aprende de Moreira, como lo hace de Keylor Navas cuando lo ve atajar en una Champions o en el PSG.

Ajú tiene su propio anhelo de ir a un Mundial.

“Sueño con eso, tengo que trabajar para eso. Hoy en día la Selección tiene grandes porteros y aprendo de ellos. Me gusta ver fútbol y al que le toque estar en la última lista para el Mundial se le acuerpará porque al final de cuentas es apoyo para el país”.

Pero insiste en que tiene los pies bien puestos sobre la tierra.

“Mi mente está enfocada en la Liga, mi mente está enfocada en crecer y seguir mejorando, tengo 22 años, tengo una vida por delante, una carrera por delante, sabiendo también que el fútbol no es para siempre. No le hago caso a comentarios buenos ni malos, pero sí soy agradecido en decirle a cualquier afición, sea cual sea que les agradezco el apoyo y estaré preparado para lo que venga”, finalizó.

