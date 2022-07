Alajuelense desea un ‘The Last Dance’ de ensueño para Bryan Ruiz

Bryan Ruiz fue titular el miércoles contra Santos y jugó 66 minutos. Este sábado podría sudar de nuevo la camisa de Alajuelense. (Alonso Tenorio)

La decisión de Bryan Ruiz se mantiene en firme y aunque solo los ríos no se devuelven, en este caso parece muy difícil que cambie de opinión. Su retiro al final de este año es inminente.

No se trata de una decisión precipitada. En realidad, es 100% meditada y planificada. Él viene hablando del The Last Dance (El Último Baile) desde hace tiempo.

Es como aquella serie documental basada en los Chicago Bulls durante 1997-1998, que marcó la última temporada de Michael Jordan con la franquicia de Illinois.

Pero a la vez es la realidad de Ruiz, porque así lo decidió él. Prácticamente desde que regresó al fútbol nacional le puso fecha de culminación a su carrera como futbolista profesional.

Ese es el motivo por el que en aquel momento firmó un contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta finales de 2022.

Y su propio The Last Dance está trazado hasta el Mundial de Qatar. Eso significa que el capitán de la Liga jugó el miércoles contra Santos el primer partido de su último torneo.

Trata de no darle mucho espacio a la nostalgia, aunque por momentos esos sentimientos lo gambetean.

Bryan Ruiz está decidido a disfrutar estos últimos meses, aprovecharlos al máximo y en hacer méritos para seguir en la lista de Luis Fernando Suárez para ir al Mundial de Qatar 2022.

Que el retiro del último ídolo rojinegro esté tan cerca no pasa desapercibido entre la afición, que en su mayoría lo admiran y lo respetan.

El no verlo jugar más después de este 2022 es algo en lo que muchos no quieren pensar, pero a la vez es una situación que algunos decidieron empezar a hacerse a la idea y asimilarlo desde ahora para que cuando llegue el día el impacto no sea tan fuerte.

Hoy Bryan Ruiz iniciará su último torneo en su carrera deportiva con Alajuelense. ❤️🖤😢



¡Ojalá fueras eterno, Capitán! 🦁🔟 pic.twitter.com/lZIEzvShWg — Fiebre Rojinegra (@FiebreRojinegra) July 20, 2022

Hoy inicial el FINAL de la carrera del mejor capitán en la historia del fútbol costarricense. Don Bryan Ruíz González. Gracias por tantas alegrías, te amamos.

La grandeza y trayectoria no se compara con solo sentarse junto a Riquelme. Ídolo en Holanda, y en nuestros corazones.🔟 pic.twitter.com/Tsm4lM7Tz1 — 𝐄𝐫𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐝𝐚 (@ErudicionManuda) July 20, 2022

Tampoco es una situación que atañe de forma exclusiva a los aficionados, que en su mayoría lo ovacionan cada vez que lo ven, como sucedió entre quienes acudieron el miércoles al Estadio Ricardo Saprissa.

Eso también es algo que se percibe desde adentro, en las propias entrañas del León, en ese camerino donde disfrutan el tener de compañero a ese referente.

Ahí, en el vestuario rojinegro todos saben lo que Bryan Ruiz anhela conseguir otro título con Alajuelense antes de su retiro.

Los posteos de Bryan Ruiz sobre 'Last Dance' se volvieron frecuentes en su cuenta de Instagram. (Instagram Bryan Ruiz)

Quieren lograrlo por él, por cada uno y por esa afición con la que saben que están en deuda. Y ahora es una motivación más para que esta Liga se levante y consiga lo que se le ha negado desde diciembre de 2020, cuando el propio Bryan Ruiz fue el encargado de levantar la tan esperada copa 30 de la Liga.

“Me gustaría regalárselo, por supuesto, que el ‘Flaco’ salga campeón en su último torneo sería lo más lindo. Es otra motivación más para poder hacerlo. Es algo que nos gustaría a nosotros hacerlo por él también, porque es el ídolo de todos nosotros y nos encantaría que se fuera como se merece”, manifestó Celso Borges.

Su deseo no se circunscribe a que el centrocampista sea uno de los amigos más cercanos de Bryan y que se vean como hermanos del fútbol.

Lo que dice Celso es lo que quieren todos quienes comparten a diario con Ruiz en la Liga. Y así lo confesó el asistente técnico Martín Arriola.

“Es para mí que lo conocí hace tres días a Bryan, imagínate lo importante que puede ser para sus compañeros, para los jugadores, todos sabemos que Bryan es un histórico de este club y si él tomó la decisión de retirarse después de este torneo, no hay mejor regalo para él que dándole el título”, aseguró el auxiliar de Fabián Coito.

Y agregó: “Todos sabemos lo que puede suceder y todos queremos que él se retire como se merece retirarse si es que lo decide y que nosotros ojalá podamos colaborar para que eso suceda. Es un gran desafío para todos y te aseguro, en lo personal yo creo que nos llena a nosotros, de poder participar, de colaborar para que él pueda tener el merecimiento al final que creo que él tiene que tener”.

Miguel Andrés Ajú considera que traducir en realidad ese anhelo de que Alajuelense consiga su copa 31 en este Apertura 2022 no es solo un compromiso con Bryan Ruiz, sino que es un compromiso con toda la institución.

“Estamos claros de que han sido años difíciles, torneos difíciles, pero es un nuevo comienzo, ya el pasado es el pasado, no podemos revertirlo, podemos hacerlo mejor para poder cambiar este presente vamos día a día, partido a partido y espero en Dios y sé que mis compañeros también, de darle una alegría a la institución, que se lo merecen, todos nos merecemos eso”, opinó Miguel Ajú.

Pero en el caso puntual de Ruiz, el joven guardameta apuntó: “Tenemos al capitán de Costa Rica en el camerino y sabemos lo que él quiere, nosotros también lo queremos, pero no podemos adelantarnos. Tenemos que ir a día día, entrenamiento por entrenamiento y partido por partido”.

Ajú considera que no es necesario que Bryan les diga que quiere ser campeón antes de retirarse.

“Luchamos todos los días, tenemos un gran compromiso en el camerino, no lo va a decir porque él sabe que está en nuestras cabezas, es un señor capitán. Estoy muy orgulloso de compartir con él, la verdad nunca pensé que iba a jugar con Bryan Ruiz, pero en mi mente está que yo quiero eso y que mis compañeros, todos queremos eso”, subrayó el guardameta.

En el primer partido de su último torneo como futbolista profesional, Bryan Ruiz fue titular y jugó 66 minutos. Doryan Rodríguez ingresó en su lugar y la banda de capitán pasó al brazo de Giancarlo González.

Alajuelense jugará este sábado contra Guanacasteca, a las 5 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.