Alajuelense vs. Saprissa en vivo: Clásico nacional tendrá muchas cosas en juego en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa juegan el partido más importante del país: el clásico nacional. El pulso pactado para las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto corresponde a la jornada 19 del Torneo de Clausura 2024, justo cuando se entra en una etapa de definiciones. El campeonato tendrá un cierre espeluznante y de infarto en los dos extremos de la tabla. Después de 17 fechas disputadas, Herediano se mantiene en el liderato con 36 puntos, seguido por Saprissa (35), San Carlos (34) y La Liga (32).

El clásico es más que relevante para los equipos que congregan las aficiones más numerosas del país. La Liga quiere hacerse sentir en su casa y con su gente para igualar en puntos a su archirrival; mientras que la ‘S’ intentará despegarse de los rojinegros.

El Estadio Alejandro Morera Soto será el escenario del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Rándall Alpízar)

Los últimos tres clásicos que se disputaron el Morera Soto los ganó Alajuelense y continuar por esa línea es lo que hoy más quiere Alexandre Guimaraes, quien dirigirá por primera vez a la Liga en un juego frente a Saprissa.

“Nos lo tomamos muy enfocados, trabajando cada uno, tomando responsabilidades, porque sabemos que el clásico es un partido diferente, es emocionante, es intenso, entonces va a ser un buen partido y a acatar las indicaciones del profe, contrarrestar lo que traigan y poder salir victoriosos”, mencionó el liguista Carlos Mora.

“Hemos hecho buenos partidos en el Morera Soto. Tal vez en los últimos tres no hemos ganado, pero hemos ido a jugar bien allá y ahora es un nuevo clásico para todos”, resaltó el delantero morado Ariel Rodríguez.

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa se jugará a estadio lleno. Al ser las 10:45 a. m., al revisar si aún quedaban entradas disponibles en boleterialaliga.com, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, solo son solamente 24 espacios disponibles en platea sur.

Aquella promesa de que nunca más jugarían en contra llevaba implícito el sueño que hoy es una realidad para Alexandre Guimaraes y Celso Borges. Padre e hijo disfrutan formar parte de Liga Deportiva Alajuelense de manera simultánea, cada quien en su rol, luchando por un objetivo común.

Para este sábado 20 de abril a las 8 p. m., el técnico y el capitán de la Liga tendrán una nueva vivencia profesional. Será el primer clásico nacional de Alexandre Guimaraes como técnico de Alajuelense. También será el primer duelo contra Saprissa en el que el centrocampista que es el capitán manudo tenga a su progenitor en el banquillo.

Alexandre Guimaraes afirma que este clásico será una vivencia profesional más y muy especial a nivel familiar. Celso Borges es el capitán de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

“Es muy especial, porque vamos a poder los dos vivirlo juntos. Creo que a través de la carrera de ambos en algún momento presentíamos que se podía dar y creo que llega ese momento en una etapa de nuestra carrera profesional de ambos en que estamos los dos bastante maduros.

“Eso nos da mucha tranquilidad y saber que hemos sido unos privilegiados en la historia del fútbol de este país y que siempre cada partido para nosotros es una constatación de lo que hemos venido a aportar al fútbol de este país”, respondió Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación.

Ariel Rodríguez es una de las referencias ofensivas del Saprissa, pero en este momento suma cuatro partidos sin anotar en el conjunto tricampeón nacional. El último tanto que marcó Ariel fue a inicios de abril, en la victoria 2 a 0 sobre Herediano. Con el clásico frente a Alajuelense en la mira, el goleador tibaseño espera que en este duelo acabe su sequía.

En Saprissa sienten que llegan en buen momento al clásico contra Liga Deportiva Alajuelense que será en el Estadio Alejandro Morera Soto. Fotografía: Albert Marín

Ariel no se desespera por marcar, aunque sabe que su principal función en el campo es poner a celebrar a todos los saprissistas. Según el artillero, en los últimos juegos le ha tocado desarrollar otro tipo de función, ya que ha hecho un trabajo silencioso que le abrió espacios tanto a Luis Javier Paradela como a Javon East.

“Lo que nosotros esperamos es poder retribuir con esta sensación de que el estadio va a estar a reventar, con buena actitud, buen juego y un buen resultado. La afición se merece un muy buen partido porque está deseando que la Liga muestre más todavía. Y los jugadores también en este tipo de partidos siempre dan la milla extra. Esperemos poderle dar a la afición esta felicilidad, pero va a ser duro”, respondió Alexandre Guimaraes ante una pregunta formulada por La Nación.

Alexandre Guimaraes dirigirá su primer clásico nacional como técnico de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

“Me duele y me siento incómodo conmigo mismo por sucumbir ante la tentación y la molestia, pero esto es parte de la vida y yo a esto no le doy la mente. Me interesa lo que hagan los jugadores, esperamos hacer una buena presentación. Gracias a Dios tenemos a Rándall Row y Ricardo Arguedas, además del resto del cuerpo técnico que nos pueden colaborar en todo momento”, afirmó Vladimir Quesada, quien este sábado no podrá sentarse en el banquillo porque salió expulsado el martes pasado.

Vladimir Quesada tendrá que ver y dirigir el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa desde una butaca en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Albert Marin)

Jeyland Mitchell tiene altas posibilidades de jugar su primer clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. El juvenil de 19 años que llegó en diciembre a la Liga es una de las revelaciones en el equipo de Alexandre Guimaraes.

Jeyland Mitchell escucha con atención al capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges. (Prensa Alajuelense)

“Yo creo que todo el equipo los ha acuerpado bastante bien y entre todos nos hemos dado confianza, son muchachos jóvenes que vienen haciendo las cosas bien y saben que si siguen por ese camino les va a ir mejor”, apuntó Celso Borges al referirse a Jeyland Mitchell y a Kevin Cabezas.

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, anunció antes del clásico contra Alajuelense que el defensor Kendall Waston seguirá siendo baja en el equipo morado. De hecho, aseguró que están trabajando arduamente con el zaguero para tenerlo de vuelta en el cierre del campeonato, es decir, para las fases de semifinal y final.

Quesada fue preguntado si Waston podría participar en el partido contra la Liga, sin embargo, prefirió no generar falsas expectativas y descartarlo de una vez.

“Kendall no está listo para este sábado. Podría inventar cosas y crear falsas esperanzas, pero Kendall está en su proceso de recuperación y esperamos que podamos clasificar. Estamos pensando en Kendall y Ricardo Blanco para las fases finales”, dijo Vladimir Quesada.

Kendall Waston será una de las bajas de Saprissa en el clásico contra Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram)

Pablo Camacho fue elegido por la Comisión de Arbitraje para impartir justicia en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, pactado para las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Él será asistido por Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. Además, el cuarto árbitro será Carlos Salazar.

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Jornada 19 / Clausura 24'

🆚 SAP

🕒 8:00pm

🏟 Est. Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ https://t.co/QL2F6JoQBi



Presentado por: Trio Balance#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/RXWv4Mztap — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 20, 2024

